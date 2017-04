“¡Ven, Señor Jesús!“. Mirándote a ti, el amor, nuestra vocación, no tendrá temores.

Mientras esperamos tu venida, construiremos bien esta vida y, en cuanto comience la otra, nos lanzaremos en la aventura sin fin.

Tú venciste la muerte. Y por esta oración comprendemos que Tú, desde ahora, la has vencido también en nosotros, en nuestro corazón.

“¡Ven, Señor Jesús!”, siempre, a todos nosotros.

Y la muerte no existirá; Tú existirás.

El Resucitado existirá. Y esto ya es Pascua. Les deseamos a todos una Pascua gloriosa y sin interrupción, fecunda,

fecundísima para nosotros, para la Iglesia y para el mundo. Chiara Lubich De C. LUBICH, Buscando las cosas de arriba, Madrid 1993, pág.138.