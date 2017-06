Giuseppe Gritti

Giuseppe (Beppe) Gritti nació en Bérgamo en 1952, pero creció en el hinterland de Milán, lugar conocido por una fuerte presencia comunista; llamado también la “Stalingrado de Italia”, residencia de algunos grupos terroristas.

A los 13 años encuentra un grupo de jóvenes que “quieren hacer una revolución” (…)¡pero evangélica! Adhiere con gran entusiasmo y se lanza enseguida en la nueva aventura. «Cuando en 1968 – cuenta– escuché a Chiara Lubich que comentaba el Magnificat, me encontré con la revolución más radical».

Querer amar a todos lo lleva enseguida a reencontrar la relación con su padre, con quien no conversaba mucho. «Me senté en la cama y le conté sobre mi alegría, ¡finalmente lo pude amar así como él era! En el amor encontré la alegría de sentirme hijo y él, ¡pidiéndome trabajos, en la escuela, en el deporte, con los gen, se sentía padre plenamente!»

Repite siempre su sí a amar en cada circunstancia, así “Yes” se convierte en su “nombre de batalla”. Siente el llamado de dar todo a Dios, y, en 1973, llega a la escuela de formación de focolarinos a Loppiano, en (Italia).

Vive casi 20 años en el focolar de Milán – donde trabaja con esmero para la editorial Cittá Nuova– y otros tantos años en el Sur y Centro América (Venezuela, Argentina, México y Perú), poniendo a disposición sus múltiples talentos artísticos, empresariales, humanos y espirituales.

Más de 40 años vividos en el focolar que están caracterizados por momentos de gran entusiasmo, pero también de dificultades y dolor. En 1990, le escribe una carta a Chiara Lubich en la que le dice: «…soy un pobre hombre, un verdadero pecador, pero si me tuviera que morir estaría contento de que en mi tumba quedara escrito: ¡Recomenzar! Este recomenzar es mi vida de cada día». Más aún: «Me siento un experto en Misericordia recibida…»

Alguien que vivió con él en Perú, recuerda: «Beppe llegó a nuestra casa en octubre de 2014. Enseguida encontró trabajo como profesor de italiano en una universidad donde enseguida entabló muchas amistades. Se comprometió mucho en la universidad y también preparando las clases en casa. Era muy radical en todo lo que hacía. Un día me contó que tenía algunos problemas de salud y fijamos una consulta con un médico que le pidió que se hiciera algunos exámentes más precisos. Beppe no quería dejar a sus estudiantes y prefirió posponer los controles para fin de mes. Sin que él se enterará, fijé las citas de los diversos análisis y cuando le dije que ya los había pagado, aceptó hacerlos enseguida. Los resultados eran preocupantes». Beppe se va a Italia para tratarse, pero no se olvida de Perú que ama mucho. Pocas semanas antes de su muerte, manda una carta a sus amigos de Perú, con dinero “para los chicos necesitados que ustedes conocen”.

En Italia, comienza la secuencia de tratamientos que lo obligan a hospitalizarse y a hacer dolorosas operaciones. Aun sufriendo, no pierde la oportunidad de amar. Cuenta: «Uno de mis compañeros de habitación, un señor muy anciano, (después de diez días de estar en silencio juntos, porque ninguno de los dos lograba hablar), me dice: «usted tiene una gran espiritualidad, yo quisiera estar cerca de Dios como usted. ¿Me puede explicar cómo se hace…». Con él está también un húngaro: «No comprendía mucho lo que le decían los médicos y entonces le hago de traductor. Después vino la esposa y había que explicarle que tenía un tumor. La esposa me dijo: “Escuche, usted es como mi padre, ¿me ayuda a decirle a mi marido lo que tiene…?”. Y al día siguiente: “Empecé a ir a la Iglesia” (¡Yo no le había dicho nada!)…»

Alguien que vivió con él en los últimos meses, cuenta: «Beppe se daba cuenta de que se acercaba el momento del encuentro con Jesús. Como buen milanés, trataba de controlar lo más posible la situación, pero poco a poco aumentó su actitud de confiarse en Dios, repitiendo su “Sí” (“Yes”). Algunas veces los dolores eran lacerantes y a menudo dirigía la mirada hacia el cuadro de Jesús Abandonado colgado en el cuarto. En algunos momentos de dolor intenso, le dábamos la mano y él nos miraba con sus ojos hermosos, y, sonriendo, decía “gracias”. El 8 de septiembre, hacía las 5,30, nos dejó serenamente».