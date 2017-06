En 1978, Carlo se traslada con la familia desde Milán (Italia), su ciudad natal, a los Castillos Romanos (Roma) guiado por una elección radical de vida, personal y matrimonial. Tanto él, como sus hijos Giovanni y Silvia, viven la espiritualidad de los Focolares que les hizo conocer Gianna, su esposa. Y pronto comienza a sentir sus efectos. «Cada cosa: trabajo, familia, el prójimo que pasa a nuestro lado, se me presentan bajo una luz nueva. La fe parece convertirse en certeza y entonces todo lo que es del ‘mundo’, pierde color, significado, valor, y en todo se pone en evidencia solo el Amor de Dios». Por su formación racional y pragmática, vivir en este “tu a tu con Dios” no es un proceso simple, tanto que el día en que llega a formalizar la elección de focolarino casado, admite que para él fue «una cosa milagrosa, extraordinaria. Preparándome para dar este paso, los días pasados revisé mi vida desde pequeño hasta que llegué a conocer el focolar, laico entre los laicos, sumergido en la humanidad que nos está confiada. El Director de todo es Dios, todo es amor de Dios».

Carlo se compromete con todo su ser, poniendo en juego también su profesión de arquitecto. «El día en el que pedí ser admitido en el focolar – cuenta- sabía que se me pedía dejar todo y en este todo estaba también la arquitectura que tanto amo. Pasó sólo una semana y me pidieron el proyecto de la iglesia de Fontem, en Camerún; una voz dentro me decía: no perdiste la arquitectura, solamente me la diste a mi». Han sido numerosos los trabajos realizados por él, entre ellos se resalta la reestructuración de la ex Aula de las Audiencias papales de Castel Gandolfo, que la Santa Sede puso a disposición de los Focolares a fin de obtener un Centro para sus congresos internacionales. En continuo diálogo con Chiara Lubich, con genial intuición, Carlo logra una acogedora estructura compuesta por tres salas que pueden recibir hasta 2.000 personas.

Es intenso también su compromiso en el desarrollo de las ciudadelas de los Focolares en el mundo, entre ellas la Mariápolis Renata (Loppiano, Italia), la Mariápolis Ginetta (San Pablo, Brasil), la Ciudadela Speranza (Dalwal, Pakistán). Proyecta y sigue también las etapas de la construcción del Centro Mariápolis de Cadine (Trento, Italia) y del Centro Mariápolis Arnold (Porto Alegre, Brasil). Colabora en la realización de los grandes congresos del Movimiento, proyectando armoniosamente la escenografía para dos Family Fest, el del ’81 y el del ’93 en el Palaeur de Roma, el Jubileo sacerdotal del ’96 en el Aula Paolo VI (Vaticano), el evento ecuménico “Juntos por Europa”, en Estocolmo (Alemania, 2004), el Volontarifest en Budapest (Hungría, 2006)

Como arquitecto, da una notable contribución, también a distintas manifestaciones de la Iglesia que se desarrollan en la Plaza de S. Pedro, en presencia del Santo Padre. Se debe a él, por ejemplo, la diagramación de la escenografía del primer Encuentro Mundial de las Familias (1994), del encuentro de los Movimientos en Pentecostés (1998) y de diversos eventos jubilares del 2000.

Realizando cada uno de estos trabajos, se lo ve siempre en atenta escucha de la gente del lugar, respetando los elementos originarios sobre los cuales insertar su huella artística que se le afina con el carisma de Chiara. Y sus obras son un espejo y revelación del mismo. En 2006 coordina una Comisión compuesta por arquitectos de procedencia internacional, la cual a través de congresos, seminarios y escuelas para jóvenes arquitectos quiere testimoniar al mundo que Dios es también Belleza: Diálogos en Arquitectura.

Su salud comienza a declinar y poco a poco debe ir dejando sus numerosas responsabilidades. Carlo vive cada pérdida sostenido por el amor de la familia y de su focolar. Escribe: «Ahora que muchas ambiciones han caído, me parece que Dios me llama para caminar junto a Él, para vivir no más por Dios sino con Dios»

El 12 de mayo de 2012, a la edad de 79 años, deja este mundo. La misa de su funeral celebrada en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo – su obra maestra- es presidida por el cardenal John Njue, obispo emérito de Embu (Kenia), quien lo había llamado para construir una de las tres catedrales de África.