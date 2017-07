A partir del pasaje de la banda internacional Gen Verde por la ciudad, en la escuela donde Tiziana es profesora, se vieron efectos positivos en las relaciones entre ella y los alumnos. En especial cuando terminó el curso, sabiendo Tiziana que uno de ellos se manifestaba como no creyente, quiso escribirle. La respuesta del estudiante no se hizo esperar.

«Querido Luca, ya terminamos el curso escolar. Siento el deseo de escribirte algunas líneas pues me faltó la posibilidad de intercambiar opiniones contigo. Así, sin un motivo preciso, sólo porque me gusta mucho el diálogo. Me gustaría también preguntarte el porqué de tu “ateísmo”, como diría Checco Zalone… [un cómico italiano, ndr], pero no hubo tiempo. Estoy convencida de que no existen ateos, sino sólo “personas diversamente creyentes”. Es demasiado fuerte el deseo de infinito que nos invade el alma. Hice un descubrimiento fundamental en mi vida, que me cambió radicalmente: Dios ama al punto de la locura, a mí y a cada uno de nosotros. Tal vez yo sea diversamente atea si no hubiese conocido a este Dios. El amor nos interpela a todos, estamos locamente sedientos de amor. Si tú crees como yo en el amor, entonces, ambos somos diversamente creyentes. Si el ateísmo te lleva a no creer en un Dios cruel, justiciero, frío, indiferente, Motor inmóvil, gran aquitecto, Ser supremo, etc, etc, entonces ¡también yo soy atea contigo! Puedo sólo creer en un Dios de carne y hueso, que por amor nació, se hizo hombre, murió y resucitó. ¡Chau Luca, quiero agradecerte por estos años que vivimos juntos!»

«Querida profe me da un grandísimo gusto saber que también fuera del contexto escolar Ud. quiera tener el deseo de escucharme (no es que no lo supiera, sino que ésto fue una confirmación ulterior). También a mi me hubiera gustado discutir con usted los argumentos más disparatados, desde la política hasta la religión. Siempre admiré su disponibilidad y su apertura mental, su capacidad de diálogo, de escucha, de comprensión, de aceptación de las opiniones de los otros, aunque sean totalmente diferentes de las suyas. Siempre consideré su opinión como algo muy importante. Entre las numerosas cosas, me enseñó que cambiar el punto de vista es fundamental para comprender a los demás, pero sobre todo a sí mismo. Este año participé junto con otros compañeros de la escuela en “PULSE”, el 1º de mayo en la ciudadela de Loppiano. Durante nuestra estadía fuimos alojados en el Instituto Universitario Sophia, en el cual diversos jóvenes provenientes de todo el mundo continúan sus estudios después de graduarse. Fue allí, en lo que a mi se refiere, que encontré en mi propia persona, el significado de la igualdad, hermandad. Y esto fue gracias al magnífico recibimiento de los jóvenes y de los profesores del Instituto, que me trataron como si nos conociéramos de toda la vida. Lo que me impresionó más fue lo que ocurrió la noche del segundo día, cuando cenamos junto con los jóvenes que nos alojaban. Ellos cocinaron juntos apasionadamente, sólo para nosotros, todo lo que tenían en la cocina. En ese momento a pesar de que estuviese a más de 1000 km de distancia de mi ciudad, me sentí en mi casa. Me encontré en la mesa hablando del más y del menos con dos libaneses, con un alemán, con un cubano, un argentino, un colombiano y un boloñés delante de un plato de carne, espinaca, papas y cebollas. Después nos quedamos despiertos hasta tarde conversando sobre nuestras experiencias, nuestros proyectos, tocando la guitarra, cantando canciones y tomando un poco de vino que provenía de la selva negra alemana. En ese momento el objetivo de “PULSE”, por lo menos para mí, fue alcanzado. Gracias profe y… ¡hasta la próxima!