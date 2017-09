Giulio Caccialanza

Tal como las vírgenes sabias del Evangelio que estaban preparadas para la llegada del Esposo, así Giulio, quien sufrió un improviso malestar durante un simple paseo por los alrededores de su casa, levantó su vuelo en Dios con la lámpara encendida, rebosante de ese aceite que supo recoger en sus 78 años de vida.

Oriundo de Piacenza (Italia), Giulio creció en una familia que le transmitió robustos valores humanos. Se graduó como contador y a los 19 años encontró a los Focolares: “Fue una gran luz” – afirmó cuatro años más tarde, mientras se preparaba a ser focolarino, atraído por la posibilidad de “ser un contemplativo en el mundo”. La aventura del focolar lo llevará primero al focolar de Turín (Italia), luego a Barcelona (España) y por nueve años a Portugal. De allí se trasladó a Madrid para permanecer allá casi veinte años como corresponsable del Movimiento. En 1995, fue ordenado sacerdote.

De la Península Ibérica, muchos atestiguan el bien que Giulio les donó a través de su luminoso y discreto acompañamiento. Sabiduría, fidelidad, confianza, continuidad, paternidad, fraternidad son sus características, junto con ese sano desapego que le permite al discípulo hacer sus propias elecciones con libertad y responsabilidad. Giulio supo hacer de manera que todos se sintieran a gusto: él reflejaba sólo el amor por Dios y el encanto de una vivencia impregnada de Evangelio. Los frutos de esos años son abundantes: crecimiento y consolidación de la comunidad, considerable participación de jóvenes, florecimiento de vocaciones totalitarias.

En 1997 desembarcó en EEUU, en Texas, donde lo esperaba una nueva oleada de vida. Pero surgieron algunos problemas de salud que lo indujeron, ya el año siguiente, a regresar a Italia. Para Giulio fue la ocasión preciosa para intensificar el compromiso de poner en práctica ese texto de la Escritura que había puesto como guía de su vida: “Ámense intensamente los unos a los otros con corazón puro.” (1P 1,22) y que, a lo largo de los años, caracterizó su fisionomía de hombre totalmente sumergido en el mundo y profundamente unido a Dios. En 1999, quedó impactado por la expresión de Santa Teresita “en la Iglesia yo seré el amor”, y escribió en su diario: “Todo en mí debe ser fruto del Amor y en el Amor. Ser Amor: éste es mi programa. Es un recomenzar continuo”. Más adelante anotó: “El Amor es la salud del alma: cuando estoy en el amor todo está hecho” (2005); “Hacer todo el bien posible” (2016);“Mi Jesús, me dices que el amor, si no sufre y no se sacrifica, no es amor. ¡Qué enseñanza, Dios mío! Haz que te siga en el dolor” (2017).

Un amor que Giulio vivió antes que nada en la pequeña comunidad del focolar, poniendo “lo que uso a disposición de los demás con alegría y prontitud – escribió –. Cuando veo un defecto en el otro, trato de considerarlo como una oportunidad y una gracia para renovar mi elección. Si en casa hay algo fuera de lugar, me dispongo en seguida a arreglarlo, considerándolo como un favor que se me hace para darme la posibilidad de hacer un acto de amor”.

Es una alegría para él estar con las personas que le piden consejos y confesiones durante los congresos en el Centro de Castel Gandolfo, como también las que hacen cola delante de su confesionario en la catedral de Frascati. Colabora con el Movimiento Familias Nuevas interviniendo en los cursos para novios y en los retiros para separados. Ante el anuncio de su muerte, muchos lo definieron como amigo, hermano, padre, agradecidos por haberse sentido sostenidos y amados con corazón e inteligencia, tocados, a través de él, por la misericordia de Dios.