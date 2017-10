SoyDiálogo. Una apuesta, un empeño tomado en primera persona. Ante la difícil situación surgida en España, la propuesta de rechazar toda forma de violencia y de vivir para promover concretamente la cultura del diálogo, es un desafío necesario y valiente al mismo tiempo.

Son muchas las iniciativas en esta dirección. El 26 de septiembre el Movimiento de los Focolares en España propuso un documento y una recogida de firmas ampliamente difundida en las redes sociales, con la intención de promover acciones de escucha, diálogo y respeto. Una llamada a encontrar soluciones pacíficas de serena convivencia en la diversidad, reconociendo la dignidad de todas las personas e instituciones que las representan.

La propuesta, bajo la etiqueta #SoyDiálogo, en plena sintonía con la posterior invitación de los obispos a “avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento”, resuena aún más actual hoy, tras los resultados de una votación que abre grandes incógnitas sobre el futuro de Cataluña, de España y de Europa. “El diálogo –escriben los promotores de la iniciativa– es un potente instrumento que hace posible interesarse por el otro, entrar en la realidad que vive, conocerla, acogerla y, en la medida de lo posible, comprenderla. Entre nuestros miembros hay personas de distinta identidad cultural y de muy variado signo político que, por lo tanto, manifiestan sensibilidades muy distintas y sufren por la falta de entendimiento en estos delicados momentos de nuestra historia. Consideramos la pluralidad como un desafío positivo y una enorme riqueza. Y nos comprometemos en primera persona a tender puentes en las actuales circunstancias y siempre, convencidos de que en la visión y opción del otro, hay parte de verdad”.

Los comentarios de los firmantes en Twitter dicen: “Una firma no decide, pero peor es cruzarse de brazos y ver el río correr”. “Somos en la medida que dialogamos, enriquecidos por el don de la diversidad”. “Creo en el diálogo, que presupone el respeto, la transparencia y la disposición a aceptar que en el otro también hay una parte de verdad y que yo no la poseo por entero”. “No es malo pensar diferente. Es la forma por la que todo evoluciona. Lo contrario es la uniformidad y el inmovilismo”.

He aquí algunas de los comentarios de los que creen en el diálogo.

De Girona: “Días extraños, sentimientos de tristeza, impotencia, preocupación. A la vez sentimiento de claridad de lo que debo hacer. En cada circunstancia me pregunto qué puedo hacer con mis limitadas posibilidades. Hago el esfuerzo de no juzgar. Oportunidades no faltan para escuchar con mente abierta.

“Con una amiga catalana –escribe una joven de Sevilla– intentamos mantener un diálogo abierto. Me intereso por su familia. Cuando vas conociendo a fondo la realidad del otro, cambia también algo tu idea y también consigo amar más, aunque tengamos ideas distintas”.

De Barcelona: “Esta situación nos da muchas oportunidades para mantener abierto un diálogo con quien piensa como yo y con quien no”.

“Hasta ahora me limitaba a rezar y a cortar las cadenas de fotos, chistes, o noticias dudables que circulan por las redes y no favorecen sentimientos positivos- escribe una mujer de Toledo-. Después me dije: ¿qué más puedo hacer? Estoy intentando hacer saber a las personas que conozco en Cataluña que pueden contar conmigo para construir y dialogar. Quizás sea obvio, pero me parecía una buena idea hacerlo saber explícitamente”.

“A mi modo de ver –es un mensaje que llega de Girona– cuando no somos capaces de ver la parte de verdad que también hay en el otro, ya lo demonizamos. Esto nos da carta blanca para escribir o compartir cualquier comentario incendiario. Creo que estamos metidos en ello, y a veces sin darnos cuenta, lo que es peor. Nos olvidamos de que nuestro reto es más heroico y difícil que ir haciendo propaganda de nuestras ideas y denuncia de las contrarias: es el de construir puentes”.

De Sevilla: “Tengo muchos amigos y amigas en Cataluña. Hermanos y hermanas con los que hemos decidido trabajar por una humanidad nueva. Compartimos recíprocamente ansias y dolores. Por esto, cuando nos escribimos, se sienten libres de decirme: “espero que la próxima vez que nos veamos seamos ya independientes”. Y a su vez, me escuchan cuando yo respondo: “espero que la próxima vez haya triunfado el sentido común y la sensatez”.