Un mes bajo el signo del diálogo, del encuentro y del descubrimiento del valor del “otro”.

En un país con una fuerte connotación multiétnica, El ritmo y la música han tenido un poder coagulante. El 9 de septiembre, en la pequeña ciudad de Stadthagen, en la región Baja de Sajonia, el Gen Verde (sus 22 miembros, provenientes de 14 países) participó en los festejos del jubileo de la Reforma, llevando una nota de internacionalidad con el espectáculo On the Other Side. Un viaje de una parte a otra del planeta a través del relato de historias personales y de todo un pueblo, para poner en evidencia la riqueza de la diversidad y el potencial de cualquiera que éste “del otro lado”.

El 15 de septiembre, en Boppard, en la Fazenda da Esperança local, qué es una comunidad que desafía la drogadicción desde la perspectiva de un renacimiento, tuvo lugar el concierto “LA VIDA” LIVE. Fue una ocasión de encuentro personal entre las componentes del conjunto y las experiencias de los jóvenes. Una oportunidad para comprender que cada uno puede hacer un pequeño pero grandísimo paso para cambiar algo y para descubrirnos todos hermanos.

En los días sucesivos, se realizó el taller Start Now que se ha convertido en una característica artística típica del Gen Verde. Fueron talleres intensos, de 5 días de duración en cada una de sus tres etapas, trabajando codo a codo con grupos de chicos y de jóvenes.

Durante el proceso creativo, que se renueva cada vez en una forma diferente e imprevisible, los chicos trabajaron en equipo desarrollando sus propios talentos y potencialidades, siendo co-protagonistas de una fascinante experiencia creativa basada en la escucha recíproca y en la transparencia. Después de dos días de intenso trabajo, sostenidos por la confianza y el respeto del grupo, los chicos se presentaron junto con el conjunto durante el espectáculo final, en un crescendo de emociones.

Tres etapas del taller-espectáculo: en Dortmund, el grupo trabajó junto a 170 chicos, en Duderstadt, se realizó con los estudiantes de tres escuelas, en las cuales había un numeroso grupo de inmigrantes, y finalmente en Mannheim, los participantes eran hombres y mujeres de un enorme campo de refugiados.

En cada ciudad, durante el espectáculo final, se repitió, con características diferentes, el mismo milagro; cambio de vida, atmósfera de profunda fraternidad, participación incluso de quién al inicio estaba al margen. “¡Es increíble lo que se puede hacer en sólo dos días!” exclamó, todavía incrédula, una chica. Y un joven: “Los errores no nos frenaron, por el contrario, estábamos todavía más animados a seguir adelante”.

Especialmente en la última etapa de Mannheim, el Gen Verde se encontró con personas que han atravesado dolores desgarradores, que sufrieron atrocidades, perdiéndolo todo. Cuentan los miembros del grupo: “Fuimos a visitarlos allí donde viven, nos donaron sus historias. Durante la velada, en la canción “Quién llora por ti”, muchos encontraron fragmentos de las tragedias vividas”. Las palabras “No one is a stranger to me” (“Ninguno es extranjero”) nunca habían resonado tan auténticas.

