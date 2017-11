Danielle Dejemeppe-Piron

“Aún en medio de mi pobreza –escribe Danielle de Bélgica el 19 de octubre de 2017 en su diario, dirigiéndose a sus hijos- siempre he tratado de amar. Es un deseo fuerte que me ha acompañado en la vida y que todavía hoy está encendido dentro de mí. Esta noche, en la que me siento tan vulnerable, mi corazón está lleno de gratitud. Mi vida, a pesar de las adversidades y la desorientación, me ha ayudado a descubrir la Belleza. Y la alegría. Y es con esta alegría en el alma que quiero decirles gracias. Los llevo en mi corazón y los abrazo. Continúen por su camino, cada uno según su paso”. Y citando al Papa Francisco concluye: “No se dejen robar la esperanza”.

Es la última página escrita por ella ocho días antes de dejar este mundo, con sólo 56 años.

Cuando tenía 16 años Danielle fue invitada a un concierto del Gen Rosso, el conjunto internacional de los Focolares. El mensaje evangélico que esos jóvenes proponen la impresiona profundamente y con todo su ser decide seguir a ese Dios que ellos anunciaban como Amor. Algunos años después se casó con Damien, también él inflamado por el mismo espíritu. Juntos quieren contribuir, también como familia, a la realización de la oración de Jesús: “Que todos sean uno”. Por eso su casa siempre estaba abierta a todos: amigos, colegas de trabajo, parejas de esposos que querían hacer con ellos un camino de fe a la luz de la espiritualidad de la unidad. Una acogida que expresan también en la generosa apertura a la vida de sus cinco hijos, a quienes custodian tiernamente. A pesar del gran quehacer como familia. Danielle logra encontrar el tiempo para comprometerse con la parroquia, facilitada por su simpático humorismo que la hace agradable a todos.

Mientras tanto se abre camino en ella un llamado ulterior: hacer parte del focolar come focolarina casada. En 1991 escribe a Chiara Lubich: “Es esto lo que quiero: Dios ante todo, tanto en la familia como en el focolar” y en el ’97 le confía: “Quiero perder mi humanidad en Jesùs con una unidad cada vez mayor con Él y los hermanos”. Escribe todavía en el 2004: “En los momentos de alegría o de sufrimiento, en la paz o en la rebelión, en la duda o en la confianza, el Espìritu Santo siempre me ha inspirado la esperanza en el amor de Dios”.

El 2015 es un año difícil para ella, a veces se siente como en un túnel, pero, “también en plena aridez, escribe, he mantenido la fidelidad a la oración; todo lo he puesto en el corazón de Dios segura de que Él me ama, tratando de ser ‘una pequeña María’, confiando en Ella, Virgen del Silencio. Y recibí el céntuplo: una aceptación más profunda de mi yo”.

Y precisamente ese año le confiaron un importante proyecto de formación en el vicariato del Brabant Wallon, en el que se lanza con gran entusiasmo. Pero poco después descubre que tiene una grave enfermedad y debe detenerse.

Aun en medio de la incertidumbre ante el futuro, es impresionante su serenidad y su amor hacia todos, en un total abandono en Dios: un testimonio muy fuerte que le piden que comparta también en los encuentros de la pastoral de la salud. “Danielle –testimonia una señora que trabajaba con ella- hablaba con humildad y sencillez también delante de 150 personas, manteniendo siempre la sonrisa, aun en la plena conciencia de que su camino en la tierra se estaba cumpliendo. Veía todo con los ojos de Dios”.

Sostenida por el amor de Damien, de sus chicos, de su focolar y de sus numerosos amigos, transcurre los últimos meses en paz, hablando sin temor de su partida al Cielo. Recibió la visita del Obispo, del párroco, de sus colegas, de tantos que afirmaron que habían captado en su mirada y en sus palabras un anticipo de ese Paraíso hacia el cual estaba emprendiendo el vuelo.

En su funeral el párroco dijo: “Danielle hacía reflexiones espirituales que daban vértigo. Su continua tensión hacia la luz dejaba una huella en quienes la encontraban. Transmitía una alegría de vivir que contagiaba a todos. Era una enamorada de la vida, sin embargo me decía que no tenía miedo de la muerte. Nos deja una gran lección, mejor dicho, nos deja la buena noticia, el Evangelio vivido”.