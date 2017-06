Giuseppe Gritti

Giuseppe (Beppe) Gritti nasce a Bergamo nel 1952, ma cresce nell’hinterland di Milano noto per una forte presenza comunista; chiamato anche la “Stalingrado d’Italia”, fucina di alcuni gruppi terroristici.

A 13 anni incontra un gruppo di giovani che “vogliono fare una rivoluzione” … ma evangelica! Aderisce con grande slancio e si lancia subito nella nuova avventura. «Quando nel ‘68 – racconta – ho ascoltato Chiara Lubich commentare il Magnificat, ho trovato la più radicale rivoluzione».

Il voler amare tutti lo porta subito a ritrovare il rapporto con suo padre, con cui non c’era un grande colloquio. «Mi sono seduto sul letto, gli ho detto della mia gioia, l’ho finalmente amato così com’era! In quell’amare ho ritrovato la gioia di sentirmi figlio e lui, chiedendomi del lavoro, della scuola, dello sport, dei gen, si sentiva padre in pieno!»

Ripete sempre il suo sì ad amare in ogni circostanza, così “Yes” diventa il suo “nome di battaglia”. Sente la chiamata a dare tutto a Dio e, nel 1973, arriva alla scuola di formazione dei focolarini a Loppiano (Italia).

Trascorre quasi 20 anni in focolare a Milano – dove lavora con impegno per l’editrice Città Nuova -, e altrettanti nel Sud e Centro America (Venezuela, Argentina, Messico e Perù), mettendo a disposizione i suoi molteplici talenti artistici, manageriali, umani e spirituali.

I più di 40 anni vissuti nel focolare sono caratterizzati da momenti di grande slancio, ma anche di difficoltà e dolore. Nel 1990, in una lettera a Chiara Lubich, scrive: «…sono un poveraccio, un vero peccatore, ma se dovessi morire sarei contento che sulla mia tomba restasse scritto: Ricominciare! Questo ricominciare è la mia vita di ogni giorno». E ancora: «Mi sento esperto in Misericordia ricevuta…».

Chi ha vissuto con lui in Perù, ricorda: «Beppe arriva da noi nell’ottobre del 2014. Trova subito lavoro come professore di italiano presso un’università dove subito fa tanti amici. S’impegna molto all’università e anche preparando le lezioni a casa. Era molto radicale in tutto quello che faceva. Un giorno mi confida alcuni problemi di salute e fissiamo un appuntamento da un medico che gli chiede di fare dei controlli approfonditi. Beppe non vuole lasciare i suoi studenti e preferisce spostare i controlli a fine mese. A sua insaputa, prenoto le varie analisi e quando gli dico che ho già pagato, accetta di farle e subito. Gli esiti sono preoccupanti». Beppe parte per curarsi in l’Italia, ma non dimentica il Perù che ama molto. Poche settimane prima della sua morte, manda una lettera ai suoi amici in Perù, con dei soldi “per i ragazzi in necessità che voi seguite”.

In Italia, inizia il ciclo di cure che lo costringe a dei ricoveri ospedalieri con dolorosi interventi. Pur sofferente, non perde occasione per amare. Racconta: «Uno dei miei tre compagni di stanza, un signore molto anziano, (dopo dieci giorni in silenzio insieme, perché nessuno dei due riusciva a parlare) mi dice: «lei ha una grande spiritualità, io vorrei essere vicino a Dio come lei. Mi spieghi come si fa…». Con lui c’è anche un ungherese: «Non capiva molto di quello che gli dicevano i medici e allora gli facevo da traduttore. Poi è venuta la moglie e bisognava spiegargli che aveva un tumore. La moglie mi dice: “Senta, lei è come mio padre, mi aiuti a dire a mio marito cosa ha…”. E il giorno dopo: “Ho cominciato ad andare in Chiesa” (io non gli avevo detto niente!)…».

Chi ha vissuto con lui negli ultimi mesi, racconta: «Beppe si rendeva conto che si stava avvicinando il momento dell’incontro con Gesù. Da buon milanese, cercava di avere il più possibile la situazione in mano, ma pian piano aumentava il suo affidarsi a Dio, ripetendo il suo “Sì” (“Yes”). A volte i dolori erano lancinanti e spesso rivolgeva lo sguardo verso il quadro di Gesù Abbandonato appeso in camera. In certi momenti di intenso dolore, lo tenevamo per mano e lui ci guardava con due occhi bellissimi e, sorridendo, diceva “grazie”. L’8 settembre, verso le 5,30, ci ha lasciato serenamente».