«Don Vito irradiava: bastava il suo sguardo per sentire questa forza mite e attrattiva che tesseva umilmente un clima di comunione e di unità, dove Gesù era presente, fedele alla sua parola: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”». Così si è espresso il card. Angelo Bagnasco al suo funerale celebrato nella cattedrale di Genova, diocesi in cui ha svolto molteplici servizi pastorali: nelle parrocchie, nelle Famiglie religiose, nel Tribunale ecclesiastico. ecc.

La storia di don Vito è intimamente legata alla scoperta della spiritualità dei Focolari avvenuta durante un pellegrinaggio a Lourdes nel 1960, sei anni dopo la sua ordinazione.

«Dormivo nella stessa camera dell’amico don Raggio – racconta lui stesso – che mi leggeva un libro dal titolo Meditazioni, senza citare il nome dell’autrice, Chiara Lubich. Una di esse iniziava così: “Se siamo uniti, Gesù è fra noi”: parole che mi hanno fortemente colpito e che avrebbero cambiato tutto il mio modo di essere prete».

Da allora don Vito vuole vivere tutto proiettato in Dio e nei prossimi, perché «se non avevo a cuore i miei fratelli – sostiene – avrei reso monca la mia missione».

Nasce in lui il desiderio di stringere rapporti di comunione con altri sacerdoti e appena diventa possibile, prende vita il primo focolare sacerdotale della Liguria, con annessa una mensa per altri preti che desiderano unirsi a loro.

«Gesù tra noi – continua il suo racconto – cambiava tutto: al posto delle nostre vedute limitate e delle programmazioni a tavolino, ci faceva uomini del dialogo».

Don Vito ha un amore filiale per la Vergine Maria alla quale dedica il suo sacerdozio. Nel 10° anniversario di ordinazione scrive: «Pregusto la gioia del giorno in cui avrò perso ogni distinzione estrinseca di sacerdote, per essere “sacerdote di Maria”».

Per la sua capacità di ascolto, riconosciuta e apprezzata dai vescovi con cui via via collabora, gli viene affidato l’accompagnamento di persone in delicate situazioni di disagio. Per tutti ha un rispetto profondo, non impone mai nulla, lasciando che ognuno maturi le idee giuste dal di dentro, nel modo opportuno e con il tempo dovuto. Chiunque lo avvicina si sente pienamente accolto da un pastore che ama tutti senza misura,

La sua testimonianza è sempre più convincente e numerosi sono i sacerdoti e laici che decidono di far propria quella robusta spiritualità di comunione che cerca di mettere in pratica con tutto se stesso. Straordinaria è la sua partecipazione alla missione di Chiara Lubich, da lei considerato un vivo collaboratore nell’edificazione dei Focolari.

Col diminuire delle forze cresce in lui la fiducia in Dio e il desiderio di continuare a servire facendo solo la Sua volontà. Dal letto d’ospedale, fino all’ultimo accoglie col bellissimo sorriso che l’ha sempre contraddistinto, le tante persone che vanno a salutarlo. Di corporatura minuta, persona apparentemente semplice, vuole donare a tutti non le sue qualità umane, che sono tante, non le sue conoscenze teologiche, ma il suo segreto più profondo: Dio e null’altro, il tutto della sua vita che lo rende sempre più atto, il 5 ottobre, a 88 anni, ad entrare nella pienezza della vita.

«Com’è noto – dichiara ancora il card. Bagnasco al suo funerale – il suo sacerdozio è stato segnato dalla dimensione mariana, alla quale il Movimento dei Focolari si ispira e al quale egli apparteneva. Siamo grati a Dio che ce l’ha donato».

Dal suo testamento: «Ho tante volte ripetuto al Padre per Gesù nello Spirito: “Tu non puoi non portarmi in Paradiso, perché devo dirTi grazie per tutta l’eternità”. Questa supplica la affido alla Mamma nostra Maria e ai tanti fratelli già arrivati».