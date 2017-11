Danielle Dejemeppe-Piron

“Pur nella mia povertà – scrive Danielle del Belgio il 19 ottobre 2017 nel suo diario, rivolgendosi ai figli – ho sempre cercato di amare. È un desiderio forte che mi ha accompagnata nella vita e che ancora oggi è acceso dentro di me. Questa sera, in cui mi sento così vulnerabile, il mio cuore è pieno di gratitudine. La vita, malgrado le avversità e gli smarrimenti, mi ha aiutata a scoprire la Bellezza. E la gioia. Ed è con questa gioia nell’anima che voglio dirvi grazie. Vi porto nel cuore e vi abbraccio. Continuate il vostro cammino, ciascuno secondo il vostro passo”. E citando papa Francesco conclude: “Non lasciatevi rubare la speranza”.

È l’ultima pagina da lei scritta otto giorni prima di lasciare questo mondo, a soli 56 anni.

Danielle ha 16 anni quando viene invitata ad un concerto del Gen Rosso, la band internazionale dei Focolari. Il messaggio evangelico che quei giovani propongono la colpisce profondamente e con tutta se stessa decide di seguire quel Dio che essi annunciano come Amore. Alcuni anni dopo sposa Damien, anche lui infiammato dallo stesso spirito. Insieme vogliono contribuire, anche come famiglia, alla realizzazione della preghiera di Gesù: “Che tutti siano uno”. Per questo la loro casa è sempre aperta a tutti: amici, colleghi di lavoro, coppie di sposi che vogliono fare con loro un percorso di fede alla luce della spiritualità dell’unità. Un’accoglienza che esprimono anche nella generosa apertura alla vita dei loro cinque figli, che accudiscono teneramente. Nonostante il gran da fare in famiglia, Danielle riesce a trovare il tempo per impegnarsi pure in parrocchia, facilitata da un simpatico umorismo che la rende attraente a tutti.

Nel frattempo si fa strada in lei un’ulteriore chiamata: far parte del focolare come focolarina sposata. Nel 1991 scrive a Chiara Lubich: “È questo che voglio: Dio prima di tutto, sia in famiglia che in focolare” e nel ‘97 le confida: “Voglio perdere la mia umanità in Gesù per un’unità sempre più grande con Lui e con i fratelli”. Scrive ancora nel 2004: “Nei momenti di gioia o di sofferenza, nella pace o nella ribellione, nel dubbio o nella fiducia, lo Spirito Santo mi ha sempre ispirato la speranza nell’amore di Dio”.

Il 2015 è un anno travagliato per lei, a volte si sente come in un tunnel, ma, “anche nel pieno dell’aridità, scrive, ho mantenuto fedeltà alla preghiera; ho messo tutto nel cuore di Dio sicura che Egli mi ama, cercando di essere ‘una piccola Maria’, confidando in Lei, Madonna del Silenzio. Ed ho ricevuto il centuplo: un’accettazione più profonda del mio io”.

È proprio in quell’anno che le viene affidato un importante progetto di formazione nel vicariato del Brabant Wallon, nel quale si lancia con grande entusiasmo. Ma poco dopo scopre di avere una grave malattia e deve fermarsi.

Pur nell’incertezza del futuro, colpisce la sua serenità e il suo amore verso tutti, nel totale abbandono in Dio: una testimonianza molto forte che le viene chiesto di condividere anche negli incontri di pastorale sanitaria. “Danielle – testimonia una signora che lavora con lei – ha parlato con umiltà e semplicità anche davanti a 150 persone, mantenendo sempre il sorriso, pur consapevole che il suo percorso in terra si stava ormai compiendo. Vedeva tutto con gli occhi di Dio”.

Sostenuta dall’amore di Damien, dei ragazzi, del suo focolare e dei numerosi amici, trascorre gli ultimi mesi nella pace, parlando senza timore della sua partenza per il Cielo. Riceve la visita del vescovo, del parroco, di colleghi, tanti dei quali affermano di cogliere dal suo sguardo e dalle sue parole un anticipo di quel Paradiso verso il quale sta spiccando il volo.

Al suo funerale il parroco testimonia: “Danielle aveva delle riflessioni spirituali che davano le vertigini. Il suo continuo tendere verso la luce lasciava traccia su quanti la incontravano. Trasmetteva una gioia di vivere che contagiava tutti. Era un’innamorata della vita, eppure mi diceva che non aveva paura della morte. Ci lascia una grande lezione, meglio ancora ci lascia la buona novella, il Vangelo vissuto”.