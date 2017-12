Ada Schweitzer (Vitt)

Il 21 dicembre del 2016, nell’imminenza del Natale, Ada Schweitzer ha aperto i suoi occhi, di un azzurro limpido e chiarissimo, in Cielo. Sicuramente avranno incrociato subito quelli di Chiara Lubich, per la quale Ada aveva vissuto intensamente, per più di quarant’anni della sua lunga vita.

Lontana parente del noto medico missionario Albert Schweitzer, Ada era nata nel 1925 a Rovereto, vicino a Trento, nel Nord Italia. La sua era una famiglia povera, ma unita. Suo padre, Luigi, comunista convinto, per non aver aderito al fascismo era rimasto senza lavoro.

Giovanissima e già decisa a donare a Dio la propria vita, incontrò nel 1945, mentre imperversava ancora la Guerra, Gisella Calliari, una delle prime compagne di Chiara Lubich. Non ancora maggiorenne, e conquistandosi il permesso dei genitori, Ada entrò dopo poco nel primo focolare in piazza Cappuccini, a Trento. Dirà: «Ho tolto le pentole di mano a Chiara» per indicare il compito che da subito si assunse, quello di sollevarla da ogni incombenza “domestica” per far sì che lei potesse dedicare tutto il tempo e ogni energia al nascente movimento.

All’inizio degli anni Cinquanta, Ada si trasferì a Roma per rimanere sempre accanto a Chiara. Nel focolare di Via Tigrè ricevette da lei, come era consuetudine, un nome nuovo. Il suo era Vitt. Chiara le spiegò: «Significa Gesù-Ostia, cioè Vittima, che si può abbreviare in Vitt. Ma se ti chiedono cosa vuol dire, tu rispondi “vitamina”, perché sei sempre in cucina!».

Chiara le affidò anche un altro compito importante, quello di far nascere, dal nulla, un centro per la raccolta del materiale audio e video che man mano veniva prodotto, per metterlo a servizio di tutti. Ada certo non poteva immaginare che questo compito, assunto con estrema serietà, in aggiunta agli impegni casalinghi, sarebbe stato il primo seme del Centro Santa Chiara, centro multimediale dei Focolari intitolato alla patrona della televisione, la Santa di Assisi.

Una dedizione eroica e illimitata la portò a stare sempre al fianco di Chiara, specialmente nei momenti di prova. Come quando nel 1957, in seguito ad un grave incidente automobilistico, Chiara, totalmente ingessata, fu costretta a un periodo di forzata inattività e a lunghi mesi di convalescenza, caratterizzati da una intensa vita spirituale.

«Ogni parola che Chiara pronunciava aveva il timbro della sapienza», ebbe a dire Ada di quel periodo. Un giorno le portò un pigiama appena stirato, e Chiara le disse: «Non l’hai fatto per amore. Tu ‘sei stata’ amore».

Da questo episodio nacque un brano molto noto di Chiara, pubblicato per la prima volta sulla rivista Città Nuova nel 1957: «Chi fa le cose per amore, le può far bene, ma credendo di fare un gran servizio al fratello può annoiarlo con le sue chiacchiere e consigli, con una carità poco indovinata e pesante. Occorre essere l’amore». (1)

Dopo ogni breve periodo trascorso in altri focolari, per seguire gli sviluppi del movimento, Ada veniva sempre richiamata da Chiara nella sua casa di Rocca di Papa, fino al 1994, quando se ne allontanò per motivi di salute.

Nel gennaio del 2008, ormai fortemente provata dalla malattia e prossima alla fine, Chiara fece chiamare Ada accanto a sé. Intervistata da Oreste Paliotti per Città Nuova, nel 2009, Ada così descrisse quell’incontro: «Siamo state assieme per un bel po’ di tempo, occhi negli occhi. Non mi ha detto una parola e io non le ho detto una parola, ma ci siamo parlate molto. Questa è stata l’ultima volta che l’ho vista». E aggiunse: «Personalmente ora mi sento sempre guardata da quegli occhi: non posso sbandare tanto. Lei è più viva di prima. E mi aiuta. Stare di qua o stare di là, fare questo o fare quell’altro, che importa? Importa essere quello che Dio vuole da te. A me non manca niente, ho l’anima piena».

La stessa attenzione e cura, intrisa di finissimo amore, che Ada aveva dedicato alla fondatrice dei Focolari, lei stessa l’ha ricevuto a sua volta, negli ultimi anni della sua vita, in un focolare che ha fatto da corona alla riservatezza e delicatezza che l’avevano sempre caratterizzata; e ricevendo da lei in cambio lo scrigno di tesori spirituali e insegnamenti che una vita intera accanto a Chiara Lubich le aveva impresso per sempre nell’anima. Quel colloquio, occhi negli occhi, ora continua.