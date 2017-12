La danza dell’amore (intimità, affettività e sessualità nella coppia)

Travolti quotidianamente dalla cultura dello spettacolo, che mette in primo piano emozioni e sentimenti, la società contemporanea ha fatto dell’outing una moda, dichiarando cioè in pubblico il proprio orientamento sessuale, mettendo in scena il privato, le proprie fragilità, tutto ciò che l’intimità tenderebbe, invece, a tenere riservato. L’effetto è che coppie, anche affiatate, non riescono più a raggiungere una vera intimità proprio perché inconsciamente condizionate dalla cultura dominante. Spesso, infatti, le crisi sono originate da una distanza emotiva che è la conseguenza inattesa e contraria di un eccesso di spettacolarizzazione e di smodata spontaneità. Eppure il segreto per invertire la marcia ed evitare la crisi esiste. Gli autori del libro lo svelano progressivamente, partendo dalla meravigliosa e spesso sconosciuta arte di amare che rischiara, con una luce nuova, tutti gli aspetti della vita di coppia, anche quelli più segreti, rendendo l’intimità una realtà gioiosa, da vivere in modo sereno e coinvolgente.

Maria e Raimondo Scotto, sposati da più di 40 anni, specializzati rispettivamente in ambito

psicopedagogico e in ambito medico, hanno approfondito nel tempo il tema della

affettività nei giovani e negli adulti partecipando come relatori a convegni nazionali e

internazionali, e arricchendo la loro esperienza a contatto con persone provenienti dalle

molteplici culture del mondo. Da circa 15 anni sono collaboratori della rivista “Città

Nuova” e autori di libri, tradotti in varie lingue. Tra le loro pubblicazioni (scritte insieme o

singolarmente) ricordiamo: Le declinazioni dell’amore, Orizzonti di libertà, Il fuoco e i falò,

Inseguendo l’anima gemella, Sessualità e tenerezza, Uomo donna, Educare all’amore e all’affettività e

Generazioni in conflitto.

Collana:Famiglia oggi – Editrice Città Nuova