Pasqua ortodossa

Christos anesti! Alithos anesti! Христос воскресе! Christ is Risen! Indeed He is risen! Khrishti unjal! Vertet unjal! Hristos voskrese! Vo istina voskrese! Khrystos uvaskros! Sapraudy uvaskros! Le Christ est ressuscité! En verité il est ressuscité! Kriste ahzdkhah! Chezdmaridet! Christus ist erstanden! Er ist wahrhaftig erstanden! Cristo è risorto! Veramente è risorto! Cristos a inviat! Adevarat a inviat! Khristos voskrese! Voistinu voskrese! Cristos vaskres! Vaistinu vaskres! Christ is risen from the dead,

trampling down death by death,

and on those in the tombs bestowing life! Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ,

и сущим во гробех живот даровав!