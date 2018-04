Emergenza Siria

La guerra civile e le continue tensioni hanno fatto della Siria un Paese martoriato. Chi ha perso il lavoro è stato costretto a spendere tutti i risparmi per sopravvivere e curarsi. Medici, insegnanti e molti professionisti sono emigrati all’estero. Chi è rimasto, molto spesso, ha perso la casa e ha contribuito a sovraffollare quartieri già allo stremo.

I settori cui bisogna agire con maggiore urgenza per la ricostruzione futura sono quelli del sostegno al reddito, istruzione e assistenza sanitaria.

Attività del programma:

1. Sostegno allo studio e formazione scolastica – Homs e Damasco – Doposcuola, assistenza allo studio, merenda e fornitura materiale didattico per 220 ragazzi;

2. Scuola EHIS per sordomuti – Aleppo – Corsi scolastici ed attività extra per 75 bambini;

3. Corso professionale – Aleppo – Corso di artigianato tradizionale siriano;

4. Assistenza socio-sanitaria – Homs e Kafarbo – Accesso alle cure mediche per i malati di cancro (chemioterapia e medicinali complementari), sostegno per esecuzione interventi chirurgici, sostegno per i malati che soffrono di insufficienza renale, sostegno economico per altri servizi medici (radiografie, analisi…), sostegno psicologico;

5. Sostegno al reddito familiare – Kafarbo, Homs, Aleppo e Damasco -. Erogazione mensile di sussidi economici per alimentazione, spese di affitto /ristrutturazione, supporto cure mediche.

Lo svolgimento delle attività garantisce occupazione a circa 70 persone tra insegnanti, operatori sociali, formatori e assistenti e coinvolge circa 50 volontari.

Luoghi

Kafarbo – Homs – Aleppo – Damasco

Beneficiari

200 famiglie per il sostegno al reddito – 114 malati per l’assistenza sanitaria –

295 ragazzi per l’assistenza allo studio e alla formazione

Costi del programma

Costo totale € 293.138,33 – Contributi richiesti ad AMU: € 241.586,20

Per supportare il programma:

Azione per un Mondo Unito ONLUS (AMU) – presso Banca Popolare Etica

IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344

Codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

Azione per Famiglie Nuove ONLUS (AFN) – presso Banca Prossima

IBAN:IT55 K033 5901 6001 0000 0001 060

Codice SWIFT/BIC: BCITITMX

Causale: Programma Emergenza Siria

I contributi versati sui due conti correnti per l’emergenza Siria verranno gestiti congiuntamente da AMU e AFN.