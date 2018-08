È il titolo della 13ª Giornata mondiale per la Custodia del Creato, che si celebra ogni 1° settembre su invito di Papa Francesco. La Giornata ha un carattere ecumenico perché viene celebrata nello stesso giorno anche dalla Chiesa ortodossa. «Sempre più spesso la nostra terra – si legge nel testo di presentazione della Giornata, preparato dalle Commissioni Episcopali per l’ecumenismo e il dialogo e per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace – è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale. Anche gli ultimi mesi hanno visto diverse aree sconvolte da eventi meteorologici estremi, che hanno spezzato vite e famiglie, comunità e culture, e le prime vittime sono spesso i poveri e le persone più fragili».

«In campo – si legge nel testo – non ci sono solo economia e politica, ma c’è anche una prospettiva pastorale da ritrovare, nella presa in carico solidale delle fragilità ambientali di fronte agli impatti del mutamento, in una prospettiva di cura integrale. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così come a scelte lungimiranti da parte delle comunità».