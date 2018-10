Giuseppe (Clari) Santanché

“Circostanze provvidenziali avevano fatto sì che potessimo entrare come medici nella Germania orientale, addirittura con il consenso esplicito dello Stato”. A raccontarlo è Giuseppe, meglio conosciuto come Clari (dal latino Claritas=luce), che con altri otto focolarini nel 1961 si trasferisce nell’Est europeo, e che aggiunge: “Nessuno che avesse buon senso voleva andare là. Fra noi c’era anche Natalia Dallapiccola, la prima compagna d’avvventura di Chiara Lubich”. A quell’epoca egli era in focolare già da una decina d’anni: Roma, Firenze, Trento. Vi era giunto dopo una profonda ricerca condotta assieme al fratello Egidio diventato anch’egli focolarino come, più tardi, lo saranno anche due delle loro sorelle: Adeli e Anna Maria.

Nativo di Ascoli Piceno, Clari è secondogenito di undici figli. Quando il più piccolo ha soli due anni, il papà – generale dell’esercito – rimane vedovo e deve prendersi cura della famiglia. Altro duro colpo è lo scoppio della Seconda guerra mondiale: Giuseppe interrompe gli studi liceali per proseguirli, iscrivendosi poi a Medicina, soltanto a guerra conclusa. In quegli anni l’Italia si prepara alle prime elezioni dopo il periodo fascista e i fratelli Santanché si lanciano nell’impegno politico. Egidio, che nel frattempo si era trasferito a Roma, gli parla del Focolare, invitandolo a conoscerne l’esperienza. “Fu un ribaltamento di vedute – racconterà Giuseppe –, eppure non era nuova la visione di Dio come amore e del prossimo come ‘altro sé’. Nuovo era lo sforzo di imparare a tradurla nella vita di tutti i giorni”. L’ospedale dove è ufficiale medico è il suo primo banco di prova. “Quando attraversavo la corsia mi limitavo a dare ordini al soldato di guardia, ora sentivo forte il contrasto con ciò che avevo visto fare nel focolare. Mi dissi: ‘il primo soldato che visito lo debbo trattare come farei con Gesù’. Di prima mattina entrò per la visita un soldato e mentre si toglieva il giubbetto gli cadde il portafoglio. Mi chinai di scatto e glielo diedi. Sentii addosso gli sguardi di tutti, infermieri e pazienti. A me sembrava di aver sollevato una tonnellata”.

Sempre più attratto da Dio, chiede a Chiara Lubich di entrare in focolare. Lei gli parla con franchezza: “Non siamo ancora approvati dalla Chiesa ed io vivo con la valigia sempre pronta. Se lo desideri, vieni pure in focolare e impara a vivere anche tu con la valigia sempre pronta”.

Dopo qualche mese dall’arrivo in Germania di quel primo gruppo di focolarini, viene eretto il muro di Berlino. Nell’ospedale di Lipsia, Clari insegna anestesiologia ai giovani specializzandi che rimangono fortemente colpiti dalla sua testimonianza e da quella dei suoi amici. Un vissuto così affascinante che, nonostante il regime, fa penetrare la spiritualità dell’unità in diversi punti dell’allora Blocco sovietico: dalla Polonia all’Ungheria, alla Cecoslovacchia, poi nell’URSS, sino alla Siberia e alla Mongolia. La STASI controlla il loro operato e quando nel 1992 verranno resi pubblici gli archivi, si leggera l’ammirazione della Polizia segreta «per questi cristiani che si distinguono per gentilezza, ottimismo, fiducia e misericordia».

Sono in tanti a sottolineare la personalità forte ed esigente di Clari, la sua radicalità di vita, la sua fedeltà a Dio insieme ad una spiccata capacita di annuncio. Gesù Eucaristia illumina la sua vita e la spalanca su tutta la realtà che lo circonda. Scrive nel ’76: «Vengono le vertigini di fronte all’azione travolgente di Dio attraverso l’Eucaristia: diventare Dio in Dio. L’Eucaristia può concretamente entrare nelle nostre vene e nel cuore del mondo per ricostruirlo e portarlo alla Trinità”. L’immagine della “valigia sempre pronta”, profetica per la particolarità della sua vita di focolarino, lo accompagna anche nell’avanzare dell’età. portandolo a realizzare pienamente quella frase del Vangelo posta a guida della sua vita: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio” (Lc 9,62). Col peggioramento progressivo della salute rientra al Centro del Movimento (Rocca di Papa), da dove, il 21 settembre 2018, a 93 anni, parte per il Cielo.

A cura di Anna Friso