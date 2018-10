Ginette Hoffmann

Ginette si affaccia in questo mondo ultima di otto figli. Non è raro che l’ultimo nato in famiglie numerose e con una forte impronta cristiana, presenti doti spirituali un po’ speciali. Ed è così anche per Ginette. Fin da ragazza, infatti, è attratta dalle cose di Dio e quando viene a sapere di una spiritualità tutta incentrata sul Vangelo, essa diventa la passione della sua giovane vita. La sua tempra spirituale non è per le mezze misure: vuole darsi tutta a Dio. E lei, che aveva studiato per diventare segretaria di direzione, lascia tutto per entrare in focolare.

Dopo la scuola di formazione a Loppiano, la sua prima destinazione è Manila, nelle Filippine, poi l’Olanda, che lascia quando andrà ad aprire il focolare in Danimarca. Salgono così a sette le lingue che sa praticare così bene da diventarne esperta. Ma più che questa bella capacità umana, emerge la sua determinazione d’animo a voler seguire Gesù. Scrive: “Desidero amarlo con tutto il mio cuore e farlo amare da tutti quelli che la Sua volontà metterà sulla mia strada. Chiedo a Lui che mi dia la grazia di amarlo per tutto il tempo che mi resta ancora da vivere e di non dimenticare mai di averlo scelto Abbandonato come Sposo”.

Per il suo zelo apostolico, come motto da vivere Chiara Lubich le propone la Parola: “Ti farò pescatore di uomini” (Mt 4,19), un invito che accoglie con grande gioia e che la spinge ancor più a trasmettere con larghezza l’amore di Dio e la Sua pace. In occasione della sua donazione definitiva a Dio scrive: “Ho detto il mio Sì per tutta la vita e per tutta l’eternità e come intenzione ho chiesto a Dio un enorme sviluppo del Suo Regno fino agli ultimi confini della terra”. Più avanti desidera confermare apertamente, ancora una volta, la sua vocazione: “Mi sento nata unicamente per la realizzazione di questa via meravigliosa – scrive – che mi porta ad essere accanto specialmente a chi è più debole, più miserabile e … portarlo alla santità”.

Dopo circa 30 anni di ‘frontiera’ torna in Lussemburgo ma la sua corsa non si arresta. Per lei la vita ha senso solo se riempita di atti d’amore, nel focolare dove vive e nei rapporti con molte persone a cui non fa mai mancare il nutrimento spirituale mediante amorevoli contatti personali. E’ il momento anche di mettere a frutto la sua competenza linguistica dedicandosi alla traduzione di testi formativi per le diverse fasce d’età.

A 62 anni Gesù Abbandonato bussa alla sua porta attraverso una malattia importante, che Ginette affronta e supera con grande coraggio. Credendo nella forza spirituale del dolore, si sente come un piccolo pozzo dove tutti possono attingere acqua pura, frutto del dolore trasformato in amore. Si affina in lei la capacità di soffrire con chi soffre e sostenere chi è in difficoltà, mettendo in pratica quanto si era prefissa negli anni della giovinezza.

Ma quando tutto sembrava ormai alle spalle, la malattia si ripresenta in tutta la sua gravità. Ginette accoglie questa inaspettata notizia come una nuova tappa del Santo Viaggio verso la santità, pronunciando un nuovo “Sì” allo Sposo. Seguono mesi molto difficili nei quali soffre anche spiritualmente per l’incalzare dei dolori e per le forti terapie. Ma anche qui, grazie alla vicinanza della comunità, la prova è superata e torna la luce. Durante la sua ultima giornata, il 27 settembre 2018, parlando al telefono con una focolarina assicura che è pronta all’incontro con Gesù. Dopo un po’ vuole richiamarla per dirle: “Saluta tutti!”. Due ore dopo, a 76 anni, parte per il Cielo. Il suo funerale diviene una festa di risurrezione, per ricordare con gratitudine una persona dalla notevole forza d’animo e dalla grande carità. “Spicco il Volo – aveva scritto qualche tempo prima – verso lo sposalizio lassù, con un unico prezioso bagaglio, quello di amare da morire il Gesù che mi capita nel momento presente, per portargli il mondo tra le braccia”.

A cura di Anna Friso