Rudi Fabjan

É nell’area mineraria di Zagorie (Slovenia), nell’allora ex-Jugoslavia, che negli anni Sessanta i Focolari hanno un rapido sviluppo. Fra le tante persone che vi aderiscono c’è anche Rudi, della vicina città di Kisovec: un giovane dal carattere forte e radicale che nel carisma dell’unità intravvede la forza per il rinnovamento della società. É fidanzato con Minka, anch’essa attratta dal nuovo messaggio evangelico. Completati gli studi, nel 1974 si sposano. La loro casa, pur nel particolare regime politico, è aperta a persone di ogni categoria sociale: ricchi e poveri, credenti e non. «Nessun potere umano – li incoraggia Chiara Lubich – potrà mai togliervi il grande tesoro della presenza di Gesù in mezzo a voi». A Rudi indica una frase della Scrittura come guida per la sua vita: “Chi ama Dio, ami anche suo fratello” (1 Gv 4,21), spiegandogli che «Con questa parola porterai la rivoluzione d’amore e gli altri, vedendoti, capiranno cosa è la vera vita e la vera felicità».

Rudi attinge generosamente da questo tesoro prezioso e diventa un fratello e un padre per molti. Trascorso qualche tempo, con Minka – anche lei focolarina sposata – accolgono la proposta di trasferirsi come famiglia-focolare per accompagnare la nascente comunità del Movimento nella capitale croata. Lasciano i parenti e un lavoro sicuro per andare ad abitare, con i tre figli: Marija, Peter e Meta, in un piccolo appartamento a Zagabria. Alcuni scritti di quell’epoca rispecchiano la profondità spirituale di Rudi: «“Sarò santo se sono santo subito”. Cercherò di viverlo con la massima intensità, sapendo che per fare questo è necessario amare Gesù abbandonato col cuore e non fare le cose per la mia santità, ma per Dio e per realizzare il Suo Testamento: “che tutti siano uno”» (giugno ‘80). «Il segreto dell’unità sta nell’essere “nulla” per lasciare vivere in noi Gesù. In questo modo si rivive anche Maria» (settembre ‘84).

Con lo scoppio della guerra dei Balcani (1991), trovandosi nel punto di convergenza di tanti sfollati, la famiglia Fabjan si dona senza misura nei soccorsi e nel coordinare gli aiuti umanitari che giungono dai Focolari di ogni parte del mondo. Fra i diversi interventi a favore di bambini e famiglie, di grande impatto l’iniziativa per dare casa e calore umano a donne bosniache vittime di violenza.

La successiva costruzione in Croazia di una cittadella del Movimento li sollecita ad un ulteriore trasferimento. Mettono a disposizione di profughi della Bosnia ed Herzegovina la loro casa di Zagabria e, nel 1995, vanno a stabilirsi a Križevci dove Rudi, appassionato del progetto “Economia di comunione”, collabora per far sorgere piccole attività imprenditoriali che daranno lavoro a persone disoccupate. Partecipa anche alla nascita dell’asilo nido “Raggio di sole”. Nel frattempo la figlia Meta, avvertita la chiamata a seguire Gesù nella via del focolare, si dona totalmente a Dio.

Il 15 luglio 2017, dopo un breve ricovero che non lascia intuire la gravità della situazione, all’età di 68 anni Rudi lascia questo mondo. Più di 300 persone da Slovenia, Croazia, Serbia, Macedonia, Italia, sono presenti al suo funerale che si svolge in un’atmosfera di Cielo. Aveva trascorso i suoi ultimi giorni sereno e nella gioia, quasi pregustando già su questa terra quei doni spirituali che il Vangelo promette a chi, come lui, ha saputo, nei fatti, posporre se stesso e ogni altra cosa per Dio.

A cura di Anna Friso