“So che Gesù vive gioioso in te, e così sia per sempre. Però ricorda che hai scelto un Dio crocifisso, da tutti abbandonato, e a Lui solo legati”. Arnaldo ha 21 anni quando riceve questo biglietto da Chiara Lubich. Si erano conosciuti quattro anni prima, quando lei si era recata a Sassari, città natale di Arnaldo, per incontrare zia Gesuina, tra le prime in Sardegna a seguire quella nuova vita evangelica che scaturiva dalla spiritualità dei Focolari. Nel frattempo anche Arnaldo aveva deciso di vivere quanto Chiara proponeva e quel foglietto, ricordo tangibile della sua scelta, rimarrà custodito per sempre nel suo portafogli.

Dopo la laurea in giurisprudenza Arnaldo entra in focolare a Torino dove trova lavoro in uno studio legale. Qualche tempo dopo si trasferisce a Roma, ma non gli è facile armonizzare gli impegni del focolare con quelli della professione e un giorno, senza dire niente a nessuno, prende il traghetto per tornarsene a casa. “Tutta la notte – racconterà lui stesso – ho passato in rassegna la mia vita in focolare giungendo alla conclusione che non potevo abbandonare quelle (allora) poche persone che avevano scoperto Dio come amore e avevano scelto come modello da vivere Gesù abbandonato. Con molta umiltà ho mandato un telegramma ai focolarini rassicurandoli che sarei ritornato con la stessa nave. Da allora non ho più avuto tentennamenti o dubbi sulla strada che avevo intrapresa”.

Lo troviamo in focolare in Sicilia poi, per un lungo periodo in varie città della Germania dove costruisce rapporti duraturi anche con fratelli e sorelle di varie Chiese. L’annunciarsi di una probabile grave malattia mette la sua anima davanti a Dio e rifà la sua scelta incondizionata di Gesù abbandonato. La diagnosi rivela trattarsi di una forma benigna. “Ho nostalgia di quei giorni meravigliosi – dirà più avanti – passati nell’attesa di iniziare la mia marcia veloce verso Dio”. Si rituffa nella vita attiva: vita comunitaria, professione, apostolato. Coltiva ogni rapporto con delicatezza poiché, afferma, “Non posso più avvicinare gli altri come facevo prima. Mi sorprendo ad essere per ognuno quell’amore che contemporaneamente è e non è, innamorato del “cielo” dell’altro”.

Negli anni Ottanta è chiamato al centro del Movimento per seguire la diramazione dei Volontari di Dio e, insieme a Claretta Dal Rì, il Centro del dialogo con persone di convinzioni non religiose. Grazie alle sue doti e alla sua vasta cultura sa mettere in luce il bene che scaturisce dalla dignità di ogni persona, assecondando “l’opera rispettosa dello Spirito Santo nella maturazione delle coscienze”.

Nel 2008, viene eletto tra i consiglieri centrali dei Focolari e assume il delicato compito di delegato centrale. Nel 2011, a causa del cedimento della sua salute, inizia una fase che lo radica ancor più nell’essenziale. Nell’alternarsi di periodi più o meno difficili, lo vediamo in un continuo dono di sé espresso in gesti di gratitudine, schiettezza e semplicità di cuore. Come può mantiene vivi fino alla fine i rapporti con gli amici di convinzioni non religiose.

Il 29 agosto 2018, a 86 anni, parte per la Casa del Padre. Toccanti le parole video-trasmesse al suo funerale da lui pronunciate nel 2009: “Noi siamo tutti legati per sempre, tutti insieme, a Dio. Se noi diciamo sì, Lui risponde sì e questo è il sì della Trinità. Un sì che non finisce neppure quando moriamo: continua per tutta l’eternità. Quando ci viene in mente che siamo deboli, che la situazione è difficile, ecc. ricordiamoci che Dio ci amerà per sempre, anche nelle cose più difficili che dobbiamo fare, e che noi ci siamo legati per sempre a questo Dio eterno”.