Ray Murphy

“Ho capito che l’amore deve essere visibile, sia con parole concrete, sia con la premura verso gli altri. Che anch’io possa vivere così nella mia famiglia e diventare maestro di carità per le nostre due figlie. Che Gesù mi faccia capace di essere ciò che Lui vuole ”. A formulare questo proposito è un giovane prof di geografia delle superiori che nel 1978 partecipa ad un incontro con i Focolari nella sua parrocchia a Melbourne (Australia). Colleghi e studenti lo stimano proprio per l’impegno che mette nelle cose che fa, e una di queste, da allora, sarà cercare di tradurre in vita il Vangelo. Di quell’incontro col carisma di Chiara Lubich ne parla alla moglie Maria, contagiandola del suo entusiasmo. Dopo qualche mese, insieme partecipano ad una Mariapoli, convegno dei Focolari di più giorni, dove i coniugi Murphy hanno modo di conoscere da vicino lo stile di vita che Ray aveva definito “autentico e radicale”.

L’anno dopo, in occasione di un viaggio in Europa, approfitta per visitare il Centro Internazionale del Movimento a Rocca di Papa (Roma). Qui viene a conoscere personalmente Igino Giordani, cofondatore dei Focolari. Ne rimane profondamente colpito, non solo dalla figura di scrittore e politico che ha davanti, ma dalla sua capacità di “farsi uno” con tutti, anche con lui venuto da così lontano. Nel suo cuore nasce il desiderio di camminare sulla sua scia spirituale e di diventare un focolarino sposato come lui. Matura così in Ray un profondo rapporto con Dio e con la Madonna e, come conseguenza, intensifica il suo amore verso i prossimi, a partire dai famigliari. Partecipando della vita del focolare ha la possibilità di condividere il “santo viaggio” della vita con i focolarini vergini, uno scambio di doni che definisce “una vera anticipazione del Regno di Dio”.

A Melbourne sono molte le persone che, colpite dalla testimonianza di Ray, vogliono seguire i suoi passi. Ray e Maria aprono la loro casa a quanti desiderano approfondire la vita del Vangelo. Per quasi 15 anni, come famiglia-focolare assumono la responsabilità di coordinare il movimento Famiglie Nuove dell’Oceania, compiendo viaggi apostolici sia in Australia che in Nuova Zelanda.

Ray è in costante ricerca di come costruire l’unità tra le varie culture presenti in quel “nuovissimo continente” e, nonostante le sue ampie conoscenze, sa farsi piccolo davanti agli altri per imparare da ciascuno. Questa sua umiltà, oltre che nella sfida per l’inculturazione, gli è di aiuto nell’accettare i propri sbagli, rinnovando ogni volta la sua fede in Dio-Amore: “So che Lui mi ama come sono – scrive – e quando fallisco o sento di non essere all’altezza della mia vocazione, Gli chiedo perdono e ricomincio ad amare. Questo mi aiuta anche a capire come la sofferenza, se accettata, produca amore in tante situazioni”.

Il 30 dicembre 2017, Ray e Maria vivono il momento gioioso e solenne del loro 50° di matrimonio, anche se, qualche giorno dopo, Ray dovrà affrontare le cure per la grave malattia che gli si era presentata. Tutto sembra andar bene, ma dopo un po’ si rende necessario un ulteriore intervento che fa precipitare le cose. La gravità delle sue condizioni attrae una valanga di preghiere che riaccendono la fiamma dell’amore anche in persone che si erano allontanate dal Movimento, toccate dalla sua fedeltà a Gesù abbandonato. Dopo un mese di dure sofferenze, il 7 agosto 2018, a 77 anni, Ray raggiunge nella pace la Casa del Padre.

