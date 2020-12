TV Movie Chiara Lubich: come vederlo fuori dall’Italia

Ecco l’elenco dei Paesi dove si può vedere il Tv movie “Chiara Lubich, l’amore vince tutto”.

Per chi vive fuori Italia:

Il sito web Rai Play trasmetterà il TV Movie “Chiara Lubich. L’amore vince tutto” che è visibile in Italia; per la visione all’estero, invece, i contenuti sono geobloccati a seconda dei diritti e degli accordi dei singoli Paesi. Pertanto non sappiamo al momento in quale Paese si vedrà il film.

Questi al momento gli orari confermati dal canale televisivo Rai Italia (www.raitalia.it):

Lunedì 4 gennaio:

New York 07:30 PM

Los Angeles 04:30 PM

B. Aires e S. Paolo 09:30 PM

Martedì 5 gennaio:

Nuova Delhi 01:35 PM

Bangkok 03:05 PM

Sydney 07:05 PM

Tokyo 05:05 PM

Manila 04:05 PM

Jakarta 03:05 PM

Mercoledì 6 gennaio:

Pechino 09:20 PM

Bangkok 08:00 PM

Nuova Delhi 06:50 PM

Tokyo 10:20 PM

Manila 09:20 PM

Jakarta 08:20 PM

Giovedì 7 gennaio:

Los Angeles 08:00 PM

Venerdì 8 gennaio:

Johannesburg 09:35 PM

Tutti gli orari sono locali.

Per l’Europa:

La fiction sarà visibile in chiaro (quindi, non criptata) su Raiuno via satellite in tutta Europa (non è geo-bloccata)

Questo è l’elenco dei paesi europei dove si prende Rai Uno (non quello dei singoli operatori).

ALBANIA, ARMENIA, AUSTRIA, BELGIO, BOSNIA, BULGARIA, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GEORGIA, GRECIA, KOSOVO, ISLANDA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MOLDAVIA,

MONACO, MONTENEGRO, NORVEGIA, OLANDA , POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, RUSSIA & CIS, ROMANIA, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SVEZIA, SVIZZERA, UNGHERIA

Oltre che via satellite su Rai Uno, la fiction sarà trasmessa su Rai play (utilizzabile su ogni device, previa registrazione, anche in Europa) on demand, e per 1 settimana , a partire da 1 – 2 ora circa successivi alla diretta in Italia.

Ufficio Comunicazione Focolari