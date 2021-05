Campagna mondiale “A Vaccine for all – Vaccino per tutti”

Prenderà il via il 20 maggio per promuovere l’accesso per tutti ai vaccini contro il Covid-19 insieme a un’azione-simbolo per portare cure alle popolazioni native dell’Amazzonia. Promotrice una rete internazionale di organizzazioni di diverse culture e religioni.

Un male globale può essere sconfitto solo con un bene comune globale: la vaccinazione contro il Covid-19 sia accessibile a tutti, dando priorità ai più vulnerabili e bisognosi del pianeta, indipendentemente dal loro reddito individuale e nazionale. Urge la decisione della comunità internazionale: sospensione dei brevetti per le case farmaceutiche o contratti con quantità e prezzi più generosi per i Paesi poveri o emergenti.

Mentre chiediamo soluzioni eque e urgenti, ci mobilitiamo per una campagna sanitaria nella regione amazzonica del Pará (Brasile) con il progetto “Barco Hospital Papa Francisco” per le popolazioni dei “ribeirinhos” che non possono raggiungere i luoghi di cura e avere così diritto all’assistenza socio-sanitaria.

È questo il cuore del Manifesto che spiega l’impegno della campagna mondiale “A vaccine for all” che prende il via il 20 maggio prossimo, alla vigilia del Global Health Summit (Vertice Mondiale sulla Salute) del G20, a presidenza italiana.

È promossa da un partenariato internazionale e trasversale di movimenti, organizzazioni e centri di ricerca che si sta ampliando in queste ore.

Internazionalizzare i vaccini – La pandemia da Covid-19 sta confermando una volta di più quanto i popoli della terra siano interconnessi e quanto ogni scelta locale abbia ricadute anche globali. La campagna “A Vaccine for all” promuove azioni proattive in favore delle nazioni rimaste fuori dalle varie forme di cura; stimola i Governi a praticare l’internazionalismo dei vaccini, che è l’esatto opposto del nazionalismo chiuso che non potrà mai sconfiggere il virus. L’obiettivo è che ogni persona del pianeta abbia accesso ai vaccini in modo universale, equo, gratuito, veloce. “Vogliamo lo sviluppo della capacità di produzione e distribuzione dei vaccini anche nei Paesi poveri del mondo” si legge nel Manifesto.

Prevenzione, vaccino e cura per i “ribeirinhos” dell’Amazzonia – “Barco Hospital Papa Francisco” – La Pandemia da Covid-19 ha reso ancora più vulnerabili comunità e popolazioni che già prima erano escluse dall’assistenza sanitaria pubblica e vivevano in condizioni di isolamento. Nella città di Óbidos, (regione amazzonica del Pará – Brasile) da settembre 2019 opera l’ospedale fluviale “Barco Hospital Papa Francisco” che serve più di 1000 comunità lungo il Rio delle Amazzoni. La barca-ospedale garantisce assistenza sanitaria a circa 700 mila persone che non hanno accesso ad altre forme di cura e non possono raggiungere gli ospedali.

Solo una campagna mondiale di donazioni può permettere al “Barco Hospital Papa Francisco” di raggiungere le comunità più isolate con: vaccini, Kit Covid per l’igiene e la prevenzione dal virus, materiali di protezione e per l’assistenza durante e dopo la malattia, aiuti alimentari di base.

Promotori della campagna: Movimento dei Focolari; AMU (Azione per un Mondo Unito Onlus); Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (Brasile); Economy of Francesco; Comunità di Sant’Egidio; UCOII – Unione Comunità Islamiche d’Italia; RETINOPERA (Italia) – Programa Latinoamericano de Tierras, hacia una fraternidad posible – Red Latinoamericana y Caribeña de Tierras; Cátedra “Sociedad, Política, Fraternidad”- Universidad Nacional de La Plata (Argentina); ASCES-UNITA Centro Universitário Tabosa de Almeida. Caruarú (Pernambuco – Brasile); RUEF (Rete universitaria per lo studio della fraternità); Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna (Messico) – #FareRete Grottaferrata (Italia); ASD Sunrise 1 Roma (Italia); Centro di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati” (Italia); Nuovi Orizzonti (Italia); CLAdeES (Centro Latinoamericano de Evangelización Social); FOCSIV (Italia); Associazione AFN onlus; Fundacion Igino Giordani (Spagna); Accademia Kronos (Italia); ACLF – Aljucer, (Spagna); Asociación Humanidad Nueva (Spagna); Asociación por una Economía de Comunión (Spagna); Accademia Kronos (Italia); Asociación “Unidad y Fraternidad” Caravaca de la Cruz (Spagna); Asociación “Levántate y Anda” (Spagna); Religion for peace – Italia; Acciones de Familias Nuevas (Spagna); Ciudades por la Fraternidad (Spagna); Gen Verde-International performing arts group; CONSULUS (Global Innovation Consultancy). (altre adesioni stanno pervenendo in queste ore)

CONFERENZA STAMPA

Conferenza stampa online di presentazione giovedì 20 maggio 2021, alle ore 13.00.

Interverranno: Alessandra Smerilli (Italia) – Sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, coordina la task-force Economia della Commissione vaticana COVID-19; Yassine Lafram (Italia) – Presidente Unione Comunità islamiche d’Italia (UCOII); Mario Bruno (Italia) – Presidente Movimento politico per l’unità; Conleth Burns (Irlanda) e Klara Piedade (Brasile) – Giovani per un mondo unito del Movimento dei Focolari; Gianfranco Cattai – Coordinatore Retinopera (Italia); Stefano Comazzi (Italia) – Presidente Azione Mondo Unito ngo (Italia); Edson Galego (Brasile), operatore sanitario del “Barco Hospital Papa Francisco”.

Modera: Lourdes Hèrcules (Guatemala).

Per seguire la diretta: https://www.youtube.com/c/FocolareMovement_official

IT – Conferenza Stampa: Vaccino per Tutti – https://youtu.be/Ts13kYFpqfw

EN – Press Conference: A Vaccine for All – https://youtu.be/rZzHFqJHhvY

ES – Rueda de Prensa: Vacuna para Todos – https://youtu.be/tpSzwt6hVtU

PT – Conferência de Imprensa: Vacina para Todos – https://youtu.be/LLfCHVFl0Ow

FR – Conférence de Presse: Vaccin pour Tous – https://youtu.be/4FlvJlYTJeQ