Promuovere il dialogo con chi è diverso da me

Il 2 marzo scorso ha concluso il suo viaggio terreno don Enrico Pepe, sacerdote focolarino della diocesi di Teramo-Atri (Italia). Inviato negli anni ’60 come missionario nel Nord Est del Brasile, ha formato, in un momento di grave crisi del clero, centinaia di preti e seminaristi brasiliani alla spiritualità dell’unità. Per 25 anni è stato poi responsabile mondiale del Movimento sacerdotale dei Focolari.