Essere persone di preghiera

I Vangeli raccontano come i discepoli hanno vissuto accanto a Gesù esperienze indimenticabili, di gioia, di luce e di come le abbiano custodite, traendo forza da esse nei momenti di difficoltà. Anche noi abbiamo forse sperimentato con stupore ed emozione la presenza e l’azione di Dio nella nostra vita. Ci dà gioia scoprire il suo intervento d’Amore nella nostra quotidianità. Come accaduto in Perù in un centro che opera da anni nell’accoglienza e nell’accompagnamento ai migranti provenienti soprattutto dal Venezuela.