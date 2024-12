Giovani per essere testimoni di speranza

Giovani al Focolare Meeting Point per la mostra interattiva sul carisma di Chiara Lubich. Durante il Giubileo 2025 il Focolare Meeting Point (Santa Maria del Carmine, Roma) organizza una mostra interattiva su Chiara Lubich e sulla spiritualità dell’unità (in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino). Sono aperte 8 posizioni di collaborazione per accogliere i visitatori, guidarli all’interno della mostra e coinvolgerli in un dialogo sui temi della speranza, della solidarietà e dell’unità.