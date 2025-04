Essere disponibili

Il cammino sinodale di alcuni professionisti della comunicazione legati al Movimento dei Focolari: incontri mensili online per approfondire temi e condividere esperienze. A febbraio 2025 il secondo webinar internazionale per promuovere pratiche di comunicazione vere, responsabili, nell’ascolto di tutti, ed essere protagonisti con azioni concrete per costruire Comunità.