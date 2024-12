Valorizzare il positivo di ognuno

Il 7 dicembre 1943, mentre la pioggia e il vento infuriavano, Chiara Lubich entrò nella Chiesa dei Capuccini a Trento (Italia), per consacrarsi a Dio per sempre, in solitudine, lei e il sacerdote che la accompagnava come padre spirituale. Sposava Dio. Ma con questo atto avrebbe anche dato inizio a una strada nuova. Leggiamo e ascoltiamo le parole con le quali Chiara Lubich stessa ricordava quel giorno.