Dialogo: un cammino per cercare il bene

A volte ci troviamo di fronte a situazioni in cui è difficile esprimere un giudizio, prendere una posizione. Bisognerebbe avere una capacità di trovare il senso più profondo delle cose ed intuire i significati e le prospettive.

C’è bisogno di luce, e come i minatori che aprono la strada metro dopo metro con una semplice lanterna, anche noi abbiamo una luce che può illuminare i nostri passi, uno alla volta. Lo sappiamo: l’amore reciproco è una luce potente che ci guida ed è un aiuto per il difficile cammino della coscienza personale nei sentieri della vita.

Occorre essere in grado di confrontarci con le tante complessità di vedute e opinioni di coloro che ci stanno accanto o di chi incontriamo quasi per caso. È importante con tutti mantenere l’autenticità nel cuore e anche avere la coscienza del limite del nostro punto di vista. Questa apertura mentale e del cuore, frutto dell’amore vero, ci apre ad un dialogo che ascolta cercando il buono che è nell’altro e aprendo la possibilità di costruire qualcosa insieme.

In tema con questa ricerca personale, Timothy Radcliffe, uno dei teologi presenti all’ultimo Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica, ha affermato ai membri del Sinodo che: “la cosa più coraggiosa che possiamo fare è essere sinceri tra di noi riguardo ai nostri dubbi e alle nostre domande, quelle per le quali non abbiamo risposte chiare. Allora ci avvicineremo come compagni di ricerca, mendicanti della verità (1)”.

In una conversazione con membri dei Focolari, Margaret Karram ha così commentato questa riflessione: “Pensandoci, mi sono resa conto, che tante volte non ho avuto il coraggio di dire veramente quello che pensavo: forse per timore di non essere capita, forse per non dire qualcosa completamente diverso dall’opinione della maggioranza“. Per lei, “essere ‘mendicanti della verità’ significa avere un sincero atteggiamento di prossimità, gli uni verso gli altri, in cui tutti insieme cerchiamo il bene” (2).

È anche l’esperienza di Antía che partecipa al gruppo artistico “Mosaico”. Esso è nato nel 2017 ed è composto da giovani spagnoli di diversa provenienza e cultura che offrono attraverso la loro arte e i loro laboratori la propria esperienza di fraternità. Antía ci racconta: “È il collegamento con i miei valori: un mondo fraterno, nel quale ciascuno (giovanissimi, inesperti, vulnerabili…) dona il proprio contributo a questo progetto. ‘Mosaico’ mi fa credere che un mondo più unito non è un’utopia, nonostante le difficoltà e il duro lavoro che comporta. Sono cresciuta in un lavoro di squadra, con un dialogo coraggioso e senza barriere, rinunciando alle mie idee che consideravo le migliori. E il risultato è che ‘il bene’ è costruito pezzo per pezzo insieme, da tutti noi” (3).



1 Padre Timothy Radcliffe, Meditazione n. 3, Amicizia, Sinodo dei Vescovi, Sacrofano, 2.10.2023.

2 Conversazione con i focolarini, Margaret Karram, Presidente del Movimento dei focolari, Rocca di Papa, 3.02.2024.

3 Mosaico GRLP aderisce al progetto “Forti senza violenza” che organizza laboratori multidisciplinari con i giovani per tre

giorni, cercando di trasmettere valori come la non violenza, la pace e il dialogo attraverso l’arte. Cfr. rivista LAR n. 1,

primavera 2024, p. 11.

Foto: © Comunicazione Loppiano

L’IDEA DEL MESE è attualmente prodotta dal “Centro del Dialogo con persone di convinzioni non religiose” del Movimento dei Focolari. Si tratta di un’iniziativa nata nel 2014 in Uruguay per condividere con gli amici non credenti i valori della Parola di Vita, cioè la frase della Scrittura che i membri del Movimento si impegnano a mettere in atto nella vita quotidiana. Attualmente L’IDEA DEL MESE viene tradotta in 12 lingue e distribuita in più di 25 paesi, con adattamenti del testo alle diverse sensibilità culturali.