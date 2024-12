Vers la célébration de Pâques ensemble

Le groupe œcuménique « Pasqua Together 2025 » (Pâques Ensemble 2025) s'est rendu chez le Patriarche œcuménique de Constantinople et chez le Pape François pour leur proposer de s'engager à ce que tous les chrétiens puissent célébrer Pâques ensemble. L'année prochaine, la date de la Pâques orthodoxe et des autres confessions chrétiennes coïncideront, et on commémorera également les 1700 ans du Concile Œcuménique de Nicée.