In preghiera per Papa Francesco

Pubblichiamo l’intervista a Margaret Karram, Presidente dei Focolari, realizzata da Peter Forst per la rivista Neue Stadt sul tema che quest’anno viene approfondito e vissuto dai Focolari: la prossimità. Essa non è solo un atteggiamento religioso o spirituale, ma anche civile e sociale, in favore della pace e per l’aiuto ai poveri, per migliorare la qualità delle relazioni fra le persone, nel rispetto della libertà e della coscienza dell’altro.