Rumo à celebração da Páscoa juntos

O grupo ecumênico “Páscoa Together 2025” visitou o Patriarca Ecumênico de Constantinopla e o papa Francisco, a fim de oferecer o próprio comprometimento para que todos os cristãos possam celebrar a Páscoa juntos. No próximo ano, a data da Páscoa ortodoxa e a das outras denominações cristãs coincidirá, e será também a comemoração dos 1.700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia.