70 anni di relazioni per un mondo migliore

Nell’ultimo week end di ottobre, Città Nuova, la rivista del Movimento dei Focolari, festeggia a Bologna, nella Biblioteca di S. Domenico, 70 anni di attività. Nata come un foglio ciclostilato, è diventata oggi un gruppo editoriale con diverse riviste, destinate ai vari pubblici di riferimento, e una produzione libraria originale e di riconosciuta autorevolezza. “La vita buona. Nel disordine globale, costruire fraternità” è il titolo della 2 giorni che vuole partire dai rapporti tra le persone che ci sono accanto o che incontriamo, dalle relazioni digitali, evidenziando ciò che ci accomuna e ci avvicina. Un incontro per ritrovarsi, confrontarsi e cercare delle chiavi di lettura, una bussola per orientarsi in un presente non sempre facile. La festa sarà ricca di interventi e testimonianze.

Si parte sabato 24 alle ore 10.00 con “Disarmare l’informazione per costruire la pace”, Carlo Cefaloni parlerà di questo stato di guerra permanente e del processo di riarmo globale generalizzato che stiamo vivendo con l’inviato di guerra del Tg3 Nico Piro, il rettore dell’Università di Perugia Massimiliano Marianelli, e con la giornalista Laura Silvia Battaglia, direttrice della Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica di Milano.

La seconda parte della mattinata, alle ore 11,20 Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, e Riccardo Bosi, pediatra che lavora con i bimbi nei campi rom parleranno di come costruire una città a misura di bambini, in un panel intitolato “La Città e i bambini”.

I lavori nel pomeriggio riprenderanno con una tavola rotonda dedicata sempre al contesto internazionale, con un accento particolare sulle relazioni diplomatiche tra le nazioni, in un momento di forte crisi per le istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite

Alle ore 17.00 di sabato 24 ottobre si parlerà di Guerre e religioni. Esperti di diverse fedi si confronteranno su questo tema, particolarmente vivo in questi tempi di conflitti, soprattutto in Medio Oriente. Si confronteranno Giorgio Gomel, economista ebreo referente europeo dell’Alleanza per la pace in Medio Oriente, Ataul Washiq, teologo islamico della comunità Ahmadiyya, Yassine Lafram, guida della comunità islamica di Bologna, e Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari.

Tra i tanti temi che verranno trattati nella giornata di domenica 25 ottobre, ricordiamo alle ore 16.30 sempre nella Biblioteca di San Domenico l’evento L’Europa e l’Italia nell’era del caos, l’intervista con Romano Prodi, a cura di Riccardo Barlaam (direttore di Città Nuova già corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole24ore) sulla difficile situazione geopolitica globale, la polarizzazione politica, il ritorno dei nazionalismi, le guerre di posizione, con una particolare attenzione all’Unione europea, alla realtà italiana e alle prospettive economiche.

Vito Patrono

Per accedere al programma completo:

https://cittanuova-static.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/10/Programma-v104-v1.pdf

Per seguire la trasmissione streaming il sabato 24 a partire delle 10:00 (ora italiana):

Domenica a partire delle 9:30 (ora italiana, tenendo conto che nella notte tra sabato e domenica si passa all’ora solare):