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Donarci per il bene di tutti

Mar 27, 2026

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2 Commenti

  1. Teresa Resta
    Teresa Resta il 27/03/2026 alle 8:44

    vorrei ricevere ogni giorno la frase con il commento per iniziare bene la giornata grazie

    Rispondi
    • Carlos Mana
      Carlos Mana il 29/03/2026 alle 10:01

      Per ricevere “il pensiero del giorno” si puó iscrivere alla newsletter. E’ molto semplice di fare e trova il modo alla destra di ogni articolo. Noi pubblichiamo solo la frase del pensiero del giorno senza nessun commento. Grazie!

      Rispondi

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