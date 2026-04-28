Movimento dei Focolari
Prevenzione Abusi
Area Media
Contatti
Pensiero del giorno

Vivere la mitezza

Apr 28, 2026

Vivere la mitezza

Vivere la mitezza

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Iscriviti alla Newsletter

Pensiero del giorno

Articoli Correlati

Forza profetica nell’oggi

Forza profetica nell’oggi

Apr 25, 2026

Un vento nuovo per il Comitato di Orientamento di “Insieme per l’Europa” (IpE) a Vienna

“Siate la buona novella per il vostro Paese”

“Siate la buona novella per il vostro Paese”

Apr 22, 2026

Il viaggio del Papa in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale ha segnato una pietra miliare per queste terre dalle quali Leone XIV ha lanciato messaggi forti di pace e solidarietà per il continente africano, e non solo.

Papa Francesco: un’eredità che continua

Papa Francesco: un’eredità che continua

Apr 21, 2026

A un anno di distanza dalla morte di papa Francesco, partito per il Cielo il lunedì di Pasqua 2025, ricordiamo, attraverso questo breve video, alcuni momenti che raccontano il rapporto di amicizia con il Movimento dei Focolari, le visite, gli incontri e il suo sguardo fraterno che ha accompagnato e sostenuto questa realtà durante il suo Pontificato.