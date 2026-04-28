Vivere la mitezza
L’amore fa superare la chiusura del cuore
L’amore fa superare la chiusura del cuore
Vivere la mitezza
L’amore fa superare la chiusura del cuore
Un vento nuovo per il Comitato di Orientamento di “Insieme per l’Europa” (IpE) a Vienna
Il viaggio del Papa in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale ha segnato una pietra miliare per queste terre dalle quali Leone XIV ha lanciato messaggi forti di pace e solidarietà per il continente africano, e non solo.
A un anno di distanza dalla morte di papa Francesco, partito per il Cielo il lunedì di Pasqua 2025, ricordiamo, attraverso questo breve video, alcuni momenti che raccontano il rapporto di amicizia con il Movimento dei Focolari, le visite, gli incontri e il suo sguardo fraterno che ha accompagnato e sostenuto questa realtà durante il suo Pontificato.
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