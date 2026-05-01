Trova il “noi” tra “te” e “me”
Pregare per la pace
Pregare per la pace
Trova il “noi” tra “te” e “me”
Pregare per la pace
Idea del Mese – Maggio 2026
Margaret Karram e Roberto Almada, Presidente e Copresidente del Movimento dei Focolari, attraverso una breve chiacchierata, ci invitano a guardare al dialogo con tenacia e sceglierlo concretamente nel quotidiano. Il messaggio per la Settimana Mondo Unito.
#ChooseToDialogue è la chiamata globale della Settimana Mondo Unito 2026. Una proposta per costruire spazi di incontro e condividere storie di impatto attraverso uno strumento potente e necessario: il dialogo.
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