Pace!
Vivere con trasparenza
Vivere con trasparenza
Pace!
Vivere con trasparenza
Si è svolto ieri, 22 maggio 2026, presso la Sala Paolo VI della Pontificia Università Lateranense di Roma, la presentazione del volume “Paradiso ‘49” di Chiara Lubich, Fondatrice del Movimento dei Focolari. Le parole di Padre Fabio Ciardi ci introducono nell’esperienza e nella lettura di questi scritti mistici.
Dal 11 al 13 maggio 2026, un centinaio di giovani europei e di altri Paesi hanno invaso il quartiere dell’Unione Europea a Bruxelles
In occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani in alcuni Paesi dell’emisfero Sud, che si celebra in prossimità della festa di Pentecoste, condividiamo la testimonianza di una giovane ortodossa nella Trento cattolica.
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