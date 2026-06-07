Dio ci ama immensamente
Generosità verso i fratelli/sorelle
Generosità verso i fratelli/sorelle
Dio ci ama immensamente
Generosità verso i fratelli/sorelle
A 35 anni dalla sua nascita, l’Economia di Comunione guarda al futuro con un rinnovato impegno nella costruzione di una società più giusta, dove la comunione sia all’ordine del giorno.
Intervistata da Città Nuova, Alba Sgariglia si riferisce al testo in cui Chiara Lubich racconta l’esperienza vissuta a partire dal 16 luglio 1949. Le radici del carisma dell’unità.
“Un’umanità, un pianeta: leadership sinodale” è un’iniziativa promossa da New Humanity, NGO e dal Movimento politico per l’unità, volta a rafforzare le capacità dei giovani leader politici di incidere sui loro contesti a partire da una prospettiva collaborativa e globale.
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