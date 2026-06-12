Entrare in dialogo con chi abbiamo davanti
Mettere a proprio agio chi ci incontra
Mettere a proprio agio chi ci incontra
Entrare in dialogo con chi abbiamo davanti
Mettere a proprio agio chi ci incontra
Una piccola esperienza in cui la Parola del Vangelo arriva in sostegno e cambia il finale di una storia apparentemente già scritta, generando prossimità e amicizia.
A 35 anni dalla sua nascita, l’Economia di Comunione guarda al futuro con un rinnovato impegno nella costruzione di una società più giusta, dove la comunione sia all’ordine del giorno.
Intervistata da Città Nuova, Alba Sgariglia si riferisce al testo in cui Chiara Lubich racconta l’esperienza vissuta a partire dal 16 luglio 1949. Le radici del carisma dell’unità.
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