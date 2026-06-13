Ravvivare il dono ricevuto
Entrare in dialogo con chi abbiamo davanti
Entrare in dialogo con chi abbiamo davanti
Ravvivare il dono ricevuto
Entrare in dialogo con chi abbiamo davanti
L’Expo Fest conclude un percorso che ha coinvolto 1.300 ragazzi e 105 squadre tra Italia e Albania: azioni concrete di solidarietà, cittadinanza attiva, ambiente, inclusione e pace.
Una piccola esperienza in cui la Parola del Vangelo arriva in sostegno e cambia il finale di una storia apparentemente già scritta, generando prossimità e amicizia.
A 35 anni dalla sua nascita, l’Economia di Comunione guarda al futuro con un rinnovato impegno nella costruzione di una società più giusta, dove la comunione sia all’ordine del giorno.
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