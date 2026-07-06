Vivere la vicinanza
Disponibilità all’ascolto
Disponibilità all’ascolto
Vivere la vicinanza
Disponibilità all’ascolto
“Giovani di tutto il mondo unitevi”: è l’invito che 60 anni fa Chiara Lubich ha rivolto alle nuove generazioni affinché ciascuno potesse rispondere alla chiamata di Dio di vivere per l’unità in maniera concreta.
Se prestiamo attenzione al mondo che ci circonda, ci rendiamo conto che spesso a prevalere è il rumore delle opinioni. Tutti desiderano dire la propria e si moltiplicano gli spazi di dibattito nei quali sembra che tutti sappiano tutto. Non sempre però, vi troviamo...
La staffetta che i Ragazzi per l’unità organizzano ogni anno in tutto il mondo nella prima domenica di maggio, durante la “Settimana Mondo Unito”, ha vinto il premio #BeActive EU Sport Awards.
Si! sono anziano e con serie patologie,la stagione estiva è dannosa e limitante! L’Opera mi è molto vicina mi aggiorna nei dettagli del Suo Essere! Come il sessantesimo del Movimento Gen! Questa la ritengo “Vicinanza” nell’Uno!