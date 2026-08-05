Non lasciarsi scoraggiare
Aver cura di ciò che diciamo
Aver cura di ciò che diciamo
Non lasciarsi scoraggiare
Aver cura di ciò che diciamo
Margaret Karram e Roberto Almada, Presidente e Copresidente del Movimiento dei Focolari alla comunità di Trento
Idea Del Mese – Agosto 2026
Il 16 luglio, nell’anniversario del Patto di unità tra Chiara Lubich e Igino Giordani, Tonadico (Italia) ha assegnato per la prima volta il premio internazionale “Tonadico-Città del Patto”, attribuendolo in questa prima edizione a Gerhard Pross, tra gli iniziatori della rete ecumenica “Insieme per l’Europa”.
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