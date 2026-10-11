Mettersi nei panni dell’altro
Ascoltare profondamente
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Mettersi nei panni dell’altro
Ascoltare profondamente
Dall’ 8 all’ 11 settembre 2026 si è svolto, presso la casa Divin Maestro di Ariccia (Roma) l’incontro internazionale dei Vescovi amici del Movimento dei Focolari dal titolo “È l’ora della carità. Testimoniare l’unità per costruire la pace”.
Chiara Lubich durante il Collegamento del 29 giugno del 2000 in diretta da Mollens (Svizzera).
Idea del Mese – Ottobre 2026
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