Ascoltare la voce della coscienza
Guardare al cuore delle persone
Guardare al cuore delle persone
Ascoltare la voce della coscienza
Guardare al cuore delle persone
Chi è l’altro per me? Chi è lo “straniero” da accogliere? La Parola di Vita di questo mese ci invita a farci delle domande e rispondere al richiamo dell’empatia, della concretezza.
Dall’ 8 all’ 11 settembre 2026 si è svolto, presso la casa Divin Maestro di Ariccia (Roma) l’incontro internazionale dei Vescovi amici del Movimento dei Focolari dal titolo “È l’ora della carità. Testimoniare l’unità per costruire la pace”.
Chiara Lubich durante il Collegamento del 29 giugno del 2000 in diretta da Mollens (Svizzera).
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