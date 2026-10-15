Essere benevoli verso tutti
Ascoltare la voce della coscienza
Ascoltare la voce della coscienza
Essere benevoli verso tutti
Ascoltare la voce della coscienza
Attraverso attività di ricerca applicata, incontri e iniziative pubbliche, questo Forum interdisciplinare intende approfondire la vocazione universale di questa città e il suo significato non soltanto per quanti vivono in Terra Santa, ma per l’intera famiglia umana.
Chi è l’altro per me? Chi è lo “straniero” da accogliere? La Parola di Vita di questo mese ci invita a farci delle domande e rispondere al richiamo dell’empatia, della concretezza.
Dall’ 8 all’ 11 settembre 2026 si è svolto, presso la casa Divin Maestro di Ariccia (Roma) l’incontro internazionale dei Vescovi amici del Movimento dei Focolari dal titolo “È l’ora della carità. Testimoniare l’unità per costruire la pace”.
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