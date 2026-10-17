Generosi verso i poveri
Nutrire la propria interiorità
Nutrire la propria interiorità
Generosi verso i poveri
Nutrire la propria interiorità
Di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo, anche noi adulti diventiamo a nostra volta “discenti” in cerca di sentieri sui quali incamminarci con le nuove generazioni.
Da mercoledì 7 a domenica 11 ottobre si è tenuto a Palermo il convegno “Mediterraneo senza frontiere, popoli in rete per la fraternità”, promosso dal Movimento dei Focolari
Attraverso attività di ricerca applicata, incontri e iniziative pubbliche, questo Forum interdisciplinare intende approfondire la vocazione universale di questa città e il suo significato non soltanto per quanti vivono in Terra Santa, ma per l’intera famiglia umana.
0 commenti