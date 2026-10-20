Valorizzare ogni momento
Vivere con sobrietà
Vivere con sobrietà
Valorizzare ogni momento
Vivere con sobrietà
Nel cuore della foresta amazzonica dell’Ecuador si trova il focolare di Pompeya, nel Vicariato di Aguarico. Un’esperienza che dura ormai da alcuni anni, in cui il carisma dell’unità offre il proprio contributo all’interculturalità, al dialogo e alla promozione umana.
Di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo, anche noi adulti diventiamo a nostra volta “discenti” in cerca di sentieri sui quali incamminarci con le nuove generazioni.
Da mercoledì 7 a domenica 11 ottobre si è tenuto a Palermo il convegno “Mediterraneo senza frontiere, popoli in rete per la fraternità”, promosso dal Movimento dei Focolari
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