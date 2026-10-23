Ricercare la concordia
Radicarci nella carità
Radicarci nella carità
Ricercare la concordia
Radicarci nella carità
Sabato 24 e domenica 25 ottobre, il primo Festival di Città Nuova a Bologna.
Nel cuore della foresta amazzonica dell’Ecuador si trova il focolare di Pompeya, nel Vicariato di Aguarico. Un’esperienza che dura ormai da alcuni anni, in cui il carisma dell’unità offre il proprio contributo all’interculturalità, al dialogo e alla promozione umana.
Di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo, anche noi adulti diventiamo a nostra volta “discenti” in cerca di sentieri sui quali incamminarci con le nuove generazioni.
0 commenti