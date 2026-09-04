Margaret Karram nel Board di “Within Your Gates”

Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari, è tra i membri del Board of Promoters di “Within Your Gates: The Forum for the Universal Vocation of Jerusalem”, il nuovo Forum interdisciplinare promosso da Cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e sviluppato in collaborazione con il centro accademico della University of Notre Dame a Gerusalemme.

Il Forum sarà presentato ufficialmente a Gerusalemme il 7 settembre 2026 e nasce per riunire studiosi, responsabili religiosi, rappresentanti della società civile e professionisti appartenenti a diverse tradizioni, comunità e discipline. Attraverso attività di ricerca applicata, incontri e iniziative pubbliche, intende approfondire la vocazione universale di Gerusalemme e il suo significato non soltanto per quanti vivono in Terra Santa, ma per l’intera famiglia umana.

“Within Your Gates” vuole creare uno spazio nel quale affrontare con realismo le ferite e le complessità di Gerusalemme, promuovendo al tempo stesso una riflessione capace di aprire nuove prospettive per il futuro. Il lavoro del Forum porrà al centro il bene comune degli abitanti della Città Santa e affronterà temi quali il linguaggio del conflitto e della riconciliazione, il significato teologico e umano di Gerusalemme e le possibilità di azione in contesti segnati da forti limitazioni.

“In questo momento così doloroso per la Terra Santa e per tanti altri luoghi del mondo – afferma Margaret Karram – abbiamo bisogno di spazi nei quali persone di appartenenze e convinzioni diverse possano incontrarsi, ascoltarsi e cercare insieme vie nuove. Sono profondamente onorata di far parte di questo Forum, e con me lo è tutto il Movimento dei Focolari. Desideriamo sostenerne lo scopo attraverso la nostra esperienza e il nostro impegno quotidiano nel costruire la pace. È un cammino difficile, ma crediamo che ogni gesto autentico di dialogo e di fraternità possa contribuire a renderlo possibile”.

Presieduto dal Cardinal Pierbattista Pizzaballa, il Board of Promoters comprende inoltre il filosofo e scrittore Sari Nusseibeh, già presidente della al-Quds University, e Sarah Stroumsa, professoressa emerita di Studi arabi ed ex Rettrice della Hebrew University of Jerusalem. La direzione del Forum è affidata a Daniel Schwake della University of Notre Dame.

La presenza di Margaret Karram nel Board si inserisce nell’impegno del Movimento dei Focolari per la fraternità, il dialogo e la costruzione di relazioni di pace, anche nei contesti attraversati da divisioni e conflitti.

Ulteriori informazioni: www.withinyourgates.org.

Stefania Tanesini

Foto: © Interlax by Pixabay