Cultura | Dialogo Interreligioso | Focolari nel Mondo

Operation Unity Washington D.C.

Ago 22, 2025

A venticinque anni dal lancio di Chiara Lubich del Progetto “Operation Unity Washington D.C.”, Margaret Karram e Jesús Morán sono nella capitale degli USA per conoscerne i passi concreti e il cammino in atto.

